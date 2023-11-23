https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/poluchivshiy-ranenie-zhurnalist-boris-maksudov-skonchalsya-1049179227.html
Журналист Борис Максудов скончался от полученных ранений
Журналист Борис Максудов скончался от полученных ранений
Министерство обороны России сообщило, что в среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об... 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T10:39+0300
2023-11-23T10:39+0300
2023-11-23T11:08+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранение во время атаки ВСУ в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире подчеркнула, что российские журналисты много лет считаются Киевом "Законной целью" для уничтожения. Комментируя гибель Максудова, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что корреспондент пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а эта профессия "сегодня все больше окрашивается в цвет хаки".Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с дрона по группе представителей российских СМИ, которые готовили материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области.В их числе был корреспондент "Россия-24" Борис Максудов, он получил осколочные ранения и был эвакуирован в Москву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kiselev-nazval-udar-vsu-po-rossiyskim-zhurnalistam-mestyu-ot-bessiliya-1049175046.html
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дмитрий киселев, россия, украина, соловьев владимир (журналист), мария захарова, новости
дмитрий киселев, россия, украина, соловьев владимир (журналист), мария захарова, новости
Журналист Борис Максудов скончался от полученных ранений
10:39 23.11.2023 (обновлено: 11:08 23.11.2023)
Министерство обороны России сообщило, что в среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об украинских обстрелах в Запорожской области.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранение во время атаки ВСУ в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".
"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения", — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире подчеркнула, что российские журналисты много лет считаются Киевом "Законной целью" для уничтожения.
Комментируя гибель Максудова, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что корреспондент пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а эта профессия "сегодня все больше окрашивается в цвет хаки".
Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с дрона по группе представителей российских СМИ, которые готовили материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области.
В их числе был корреспондент "Россия-24" Борис Максудов, он получил осколочные ранения и был эвакуирован в Москву.