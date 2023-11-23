https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/poluchivshiy-ranenie-zhurnalist-boris-maksudov-skonchalsya-1049179227.html

Журналист Борис Максудов скончался от полученных ранений

Журналист Борис Максудов скончался от полученных ранений

Министерство обороны России сообщило, что в среду, 22 ноября, ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T10:39+0300

2023-11-23T10:39+0300

2023-11-23T11:08+0300

дмитрий киселев

россия

украина

соловьев владимир (журналист)

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новости

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранение во время атаки ВСУ в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире подчеркнула, что российские журналисты много лет считаются Киевом "Законной целью" для уничтожения. Комментируя гибель Максудова, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что корреспондент пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а эта профессия "сегодня все больше окрашивается в цвет хаки".Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с дрона по группе представителей российских СМИ, которые готовили материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области.В их числе был корреспондент "Россия-24" Борис Максудов, он получил осколочные ранения и был эвакуирован в Москву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kiselev-nazval-udar-vsu-po-rossiyskim-zhurnalistam-mestyu-ot-bessiliya-1049175046.html

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дмитрий киселев, россия, украина, соловьев владимир (журналист), мария захарова, новости