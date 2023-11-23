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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона атмосферного давления и прохождения холодного фронта. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. В пятницу, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза. В горах - снег.Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии