https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-24-noyabrya-1049188449.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона атмосферного давления и прохождения холодного фронта. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T19:01+0300
2023-11-23T19:01+0300
2023-11-23T19:01+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048465292_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54301860291db83a8f2fbf526a000bc9.jpg
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. В пятницу, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза. В горах - снег.Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048465292_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ef8371f685c3d66ae03292f73018c54.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона атмосферного давления и прохождения холодного фронта.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. В пятницу, 24 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза. В горах - снег.
Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.