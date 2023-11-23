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Режиссерская лаборатория "Сандро": как проходят репетиции в РУСДРАМе

Режиссерская лаборатория "Сандро": как проходят репетиции в РУСДРАМе

Три эскиза, подготовленные в рамках режиссерской лаборатории, – "Кролики и удавы", "Пастух Махаз" и "Харлампо и Деспина" вынесут на суд зрителей 25 ноября. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Режиссерская лаборатория "Сандро" по произведениям Фазиля Искандера в Государственном Русском театре драмы проходит с 22 по 25 ноября.Эскиз, отобранный в результате голосования зрителей и экспертов, будет превращен в полноценный спектакль в 2024 году.С 22 ноября в РУСДРАМе идет работа над тремя эскизами – это "Кролики и удавы", "Пастух Махаз" и "Харлампо и Деспина"."Мы репетируем повесть Фазиля Искандера "Кролики и удавы". Приглашение на лабораторию я получил от Ольги Никифоровой, мы с ней знакомы по предыдущей лаборатории. Эту повесть я прочитал в свете другого рассказа "Мальчик и война". Когда стал читать повесть, я понял рассказ по-другому, то есть то насилие, которое в повести показано очень условно, вдруг прочиталось совсем в другом свете – серьезно и страшно, и персонажи стали совсем другими", – рассказал режиссер Игорь Лебедев.По его признанию, это самая короткая лаборатория, в которой он когда-либо участвовал – обычно на постановку дается пять дней, на этот раз три. Поэтому работа над эскизом идет усиленными темпами, на сон времени остается немного, говорит Лебедев.13-летняя Азра Хан-ипа учится в театральной студии РУСДРАМа "Чик" и задействована в постановке эскиза "Пастух Махаз". Она впервые участвует в режиссерской лаборатории."Я была поражена, что меня туда взяли, недавно покупала билет на постановку и не думала, что буду участвовать. Раньше я играла в выпускном спектакле "Приключения Чиполлино", поэтому опыт на сцене у меня есть", – заметила юная актриса.Еще одну постановку, "Харлампо и Деспина", готовит режиссер Василиос Самуркас. Для него участие в режиссерской лаборатории было неожиданным."Я был в Москве, один из режиссеров не смог приехать – что-то случилось, и Ираклий Хинтба срочно мне написал, чтобы, если смогу, я приехал в Абхазию завтра. Слава богу, я прочитал Искандера три года назад, и решился приехать в Абхазию в первый раз. И я очень рад этому, потому что чувствую себя как дома, Абхазия очень красивая. Я выбрал "Харлампо и Деспину", так как там есть греческая тема, и для меня было безумно интересно сделать эскиз по Искандеру с артистами этого прекрасного театра", – подчеркнул Самуркас.Режиссерская лаборатория "Сандро" приурочена к 95-летию Фазиля Искандера, которое будет отмечаться в следующем году. Проект поддержан официальным партнером театра, компанией "А-Мобаил".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/vzaimnyy-interes-zhordaniya-o-kulturnom-obmene-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1049113171.html

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