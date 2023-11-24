https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/bzhaniya-pozdravil-chlenov-soyuza-pisateley-abkhazii-s-yubileem-1049206290.html

Бжания поздравил членов Союза писателей Абхазии с юбилеем

Бжания поздравил членов Союза писателей Абхазии с юбилеем

Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T15:58+0300

2023-11-24T15:58+0300

2023-11-24T16:23+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов Союза писателей Абхазии с юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.Президент отметил, что судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры – если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет все остальное."Судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры. Если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет все остальное. Уместно вспомнить слова первого президента В. Г. Ардзинба: "Если не будет абхазского языка, абхазской литературы, не будет у них перспективы, то и не будет перспективы у Абхазского государства".В Абхазии, когда литература находилась еще на стадии становления и писателей было немного, творческая интеллигенция, используя опыт соседних республик, также попыталась создать свою писательскую организацию. Единая организация писателей способствовала объединению творческих сил для решения задач ускоренного развития национальной литературы, оказанию помощи молодым поэтам и прозаикам."Пережив трагические годы массовых сталинских репрессий, оставшиеся в живых абхазские писатели и те, которые с оружием в руках защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны, проявляя неимоверное терпение, не падая духом, с верой в возвращение справедливости пытались не допустить угасания национальной литературы. В целом можно сказать, что литературный процесс в Абхазии в 1920–1950-х годах был неоднозначным и сложным. Малочисленный абхазский народ оказался на грани этнической катастрофы. В этих тяжелейших условиях литературе, как и всему народу, приходилось выживать", – отметил Бжания.Глава государства выразил уверенность, что молодое поколение поэтов и прозаиков способно сохранить преемственную связь, и национальный литературный процесс не прервется в будущем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soyuz-pisateley-abkhazii-otmetil-90-letniy-yubiley-1049205797.html

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