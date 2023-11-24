Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей
15:35 24.11.2023 (обновлено: 15:44 24.11.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазском драматическом театре прошло торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.
В Абхазском драматическом театре в Сухуме по случаю юбилея состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности.
В честь празднования 90-летнего юбилея Союза писателей Абхазии на торжественное мероприятие в Сухум приехали представители Союза писателей России, а также писатели из разных городов и регионов России.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поздравил творческую интеллигенцию с юбилеем.
"Хоть абхазская художественная литература появилась не так давно, у нас есть богатое народное творчество. Основатель нашей литературы Дмитрий Гулиа еще в молодом возрасте при помощи Константина Мачавариани создал абхазский алфавит. Это, безусловно, сыграло большую роль в развитии абхазской литературы. Как вы знаете, в 1912 году вышел первый сборник стихов Дмитрия Гулиа. Так была положена основа абхазской литературы", – напомнил Абхазоу.
По его словам, вскоре на литературной арене появился писатель, общественный и политический деятель Самсон Чанба. Именно под его руководством в 1932 году был сформирован оргкомитет по созданию Союза писателей, который появился через год в 1933 году.
20 февраля 2022, 08:45
Вахтанг Абхазоу отметил, что Союз писателей Абхазии за свою историю прошел непростой путь, а творческая интеллигенция всегда находилась в гуще общественных и политических событий страны.
В фойе театра открылась выставка, в которой были собраны книги и фотографии, которые свидетельствуют о деятельности Союза на протяжении всех лет. Впервые презентовали альбом, посвященный юбилею творческого объединения.
Союз писателей также вручил дипломы кафедре абхазской литературы АГУ, Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа, Мемориальному дому-музею Баграта Шинкуба, а также учителям абхазских школ, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию абхазского языка.
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, писавшие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза писателей был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские писатели.