https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soyuz-pisateley-abkhazii-otmetil-90-letniy-yubiley-1049205797.html

Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей

Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей

В Абхазском драматическом театре прошло торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T15:35+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября. В Абхазском драматическом театре в Сухуме по случаю юбилея состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности. В честь празднования 90-летнего юбилея Союза писателей Абхазии на торжественное мероприятие в Сухум приехали представители Союза писателей России, а также писатели из разных городов и регионов России. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поздравил творческую интеллигенцию с юбилеем. По его словам, вскоре на литературной арене появился писатель, общественный и политический деятель Самсон Чанба. Именно под его руководством в 1932 году был сформирован оргкомитет по созданию Союза писателей, который появился через год в 1933 году. Вахтанг Абхазоу отметил, что Союз писателей Абхазии за свою историю прошел непростой путь, а творческая интеллигенция всегда находилась в гуще общественных и политических событий страны. В фойе театра открылась выставка, в которой были собраны книги и фотографии, которые свидетельствуют о деятельности Союза на протяжении всех лет. Впервые презентовали альбом, посвященный юбилею творческого объединения. Союз писателей также вручил дипломы кафедре абхазской литературы АГУ, Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа, Мемориальному дому-музею Баграта Шинкуба, а также учителям абхазских школ, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию абхазского языка. Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, писавшие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза писателей был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские писатели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/rozhdenie-literatury-pervyy-sbornik-dmitriya-gulia-vyshel-110-let-nazad--1037674728.html

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