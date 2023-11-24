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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soyuz-pisateley-abkhazii-otmetil-90-letniy-yubiley-1049205797.html
Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей
Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей
В Абхазском драматическом театре прошло торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T15:35+0300
2023-11-24T15:44+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября. В Абхазском драматическом театре в Сухуме по случаю юбилея состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности. В честь празднования 90-летнего юбилея Союза писателей Абхазии на торжественное мероприятие в Сухум приехали представители Союза писателей России, а также писатели из разных городов и регионов России. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поздравил творческую интеллигенцию с юбилеем. По его словам, вскоре на литературной арене появился писатель, общественный и политический деятель Самсон Чанба. Именно под его руководством в 1932 году был сформирован оргкомитет по созданию Союза писателей, который появился через год в 1933 году. Вахтанг Абхазоу отметил, что Союз писателей Абхазии за свою историю прошел непростой путь, а творческая интеллигенция всегда находилась в гуще общественных и политических событий страны. В фойе театра открылась выставка, в которой были собраны книги и фотографии, которые свидетельствуют о деятельности Союза на протяжении всех лет. Впервые презентовали альбом, посвященный юбилею творческого объединения. Союз писателей также вручил дипломы кафедре абхазской литературы АГУ, Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа, Мемориальному дому-музею Баграта Шинкуба, а также учителям абхазских школ, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию абхазского языка. Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, писавшие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза писателей был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские писатели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/rozhdenie-literatury-pervyy-sbornik-dmitriya-gulia-vyshel-110-let-nazad--1037674728.html
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абхазия, писатели, культура
абхазия, писатели, культура

Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей

15:35 24.11.2023 (обновлено: 15:44 24.11.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
90 лет Союзу писателей Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В Абхазском драматическом театре прошло торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.
В Абхазском драматическом театре в Сухуме по случаю юбилея состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также общественности.
В честь празднования 90-летнего юбилея Союза писателей Абхазии на торжественное мероприятие в Сухум приехали представители Союза писателей России, а также писатели из разных городов и регионов России.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поздравил творческую интеллигенцию с юбилеем.

"Хоть абхазская художественная литература появилась не так давно, у нас есть богатое народное творчество. Основатель нашей литературы Дмитрий Гулиа еще в молодом возрасте при помощи Константина Мачавариани создал абхазский алфавит. Это, безусловно, сыграло большую роль в развитии абхазской литературы. Как вы знаете, в 1912 году вышел первый сборник стихов Дмитрия Гулиа. Так была положена основа абхазской литературы", – напомнил Абхазоу.

По его словам, вскоре на литературной арене появился писатель, общественный и политический деятель Самсон Чанба. Именно под его руководством в 1932 году был сформирован оргкомитет по созданию Союза писателей, который появился через год в 1933 году.
Первое издание сборника стихотворений и поэм Дмитрия Гулиа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
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Вахтанг Абхазоу отметил, что Союз писателей Абхазии за свою историю прошел непростой путь, а творческая интеллигенция всегда находилась в гуще общественных и политических событий страны.
В фойе театра открылась выставка, в которой были собраны книги и фотографии, которые свидетельствуют о деятельности Союза на протяжении всех лет. Впервые презентовали альбом, посвященный юбилею творческого объединения.
Союз писателей также вручил дипломы кафедре абхазской литературы АГУ, Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа, Мемориальному дому-музею Баграта Шинкуба, а также учителям абхазских школ, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию абхазского языка.
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
90 лет Союзу писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
90 лет Союзу писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
90 лет Союзу писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава 90 лет Союзу писателей Абхазии
90 лет Союзу писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
90 лет Союзу писателей Абхазии
Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, писавшие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза писателей был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские писатели.
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