https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/chislo-sluchaev-koklyusha-v-abkhazii-vyroslo-v-101-raz-po-sravneniyu-s-2022-godom-1049195305.html
Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом
Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом
Рабочее совещание по организации педиатрической службы и вакцинации детского населения прошло в Минздраве Абхазии. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T13:40+0300
2023-11-24T13:40+0300
2023-11-24T13:40+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом, в этом году зафиксировано 505 случаев, в прошлом году – всего пять, рассказала на совещании в Минздраве главный санврач Алла Беляева.Такие показатели говорят о том, что уровень коллективного иммунитета упал ниже 60%, добавила санврач. По ее словам, снизился и иммунитет по дифтерии."Риски крайне высоки, особенно с учетом трудовой миграции, с учетом того факта, что к нам приезжают студенты из африканских и других стран, где календари прививок вовсе отсутствуют. Такие риски могут привести к тяжелым последствиям", – добавила она.При этом, по словам Беляевой, заболевание COVID-19 протекает у детей в основном в легкой форме. Отдельные классы и группы в школах и садах приходилось в течение года закрывать, но, как сказала главный санврач, массовых вспышек не было. Среди основных причин, по мнению медиков, антипрививочное настроение родителей. При этом Гуния подчеркнула, что вспышка коклюша оказала влияние на родителей, наблюдается небольшой рост прививающихся.Глава Минздрава Эдуард Бутба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/vrach-immunolog-obyasnil-prichiny-vspyshki-koklyusha-v-abkhazii-1048670243.html
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абхазия, дети, вакцинация, медицина
абхазия, дети, вакцинация, медицина
Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом
Рабочее совещание по организации педиатрической службы и вакцинации детского населения прошло в Минздраве Абхазии.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом, в этом году зафиксировано 505 случаев, в прошлом году – всего пять, рассказала на совещании в Минздраве главный санврач Алла Беляева.
"Если в прошлом году было выявлено всего пять случаев, то в этом уже 505, из них – 463 ребенка. Были случаи, когда дети переносили заболевания очень тяжело. К счастью, обошлось без летальных случаев, в первую очередь, благодаря нашим медикам. Были и дети, заболевшие на первых месяцах жизни", – отметила Алла Беляева.
Такие показатели говорят о том, что уровень коллективного иммунитета упал ниже 60%, добавила санврач. По ее словам, снизился и иммунитет по дифтерии.
"Риски крайне высоки, особенно с учетом трудовой миграции, с учетом того факта, что к нам приезжают студенты из африканских и других стран, где календари прививок вовсе отсутствуют. Такие риски могут привести к тяжелым последствиям", – добавила она.
При этом, по словам Беляевой, заболевание COVID-19 протекает у детей в основном в легкой форме. Отдельные классы и группы в школах и садах приходилось в течение года закрывать, но, как сказала главный санврач, массовых вспышек не было.
Врач педиатр, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Есма Гуния сообщила, что показатели вакцинопрофилактики вызывают серьезные опасения.
Среди основных причин, по мнению медиков, антипрививочное настроение родителей.
При этом Гуния подчеркнула, что вспышка коклюша оказала влияние на родителей, наблюдается небольшой рост прививающихся.
Глава Минздрава Эдуард Бутба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением.