https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/chislo-sluchaev-koklyusha-v-abkhazii-vyroslo-v-101-raz-po-sravneniyu-s-2022-godom-1049195305.html

Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом

Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом

Рабочее совещание по организации педиатрической службы и вакцинации детского населения прошло в Минздраве Абхазии. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T13:40+0300

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2023-11-24T13:40+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Число случаев коклюша в Абхазии выросло в 101 раз по сравнению с 2022 годом, в этом году зафиксировано 505 случаев, в прошлом году – всего пять, рассказала на совещании в Минздраве главный санврач Алла Беляева.Такие показатели говорят о том, что уровень коллективного иммунитета упал ниже 60%, добавила санврач. По ее словам, снизился и иммунитет по дифтерии."Риски крайне высоки, особенно с учетом трудовой миграции, с учетом того факта, что к нам приезжают студенты из африканских и других стран, где календари прививок вовсе отсутствуют. Такие риски могут привести к тяжелым последствиям", – добавила она.При этом, по словам Беляевой, заболевание COVID-19 протекает у детей в основном в легкой форме. Отдельные классы и группы в школах и садах приходилось в течение года закрывать, но, как сказала главный санврач, массовых вспышек не было. Среди основных причин, по мнению медиков, антипрививочное настроение родителей. При этом Гуния подчеркнула, что вспышка коклюша оказала влияние на родителей, наблюдается небольшой рост прививающихся.Глава Минздрава Эдуард Бутба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/vrach-immunolog-obyasnil-prichiny-vspyshki-koklyusha-v-abkhazii-1048670243.html

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