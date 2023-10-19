https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/vrach-immunolog-obyasnil-prichiny-vspyshki-koklyusha-v-abkhazii-1048670243.html

Врач-иммунолог объяснил причины вспышки коклюша в Абхазии

Врач-иммунолог объяснил причины вспышки коклюша в Абхазии

В Абхазии наблюдается вспышка коклюша. Более 70 случаев заболевания за последние два месяца выявлено только в Гудаутском районе. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T09:00+0300

2023-10-19T09:00+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Иммунная прослойка к возбудителю коклюша в Абхазии уменьшилась из-за антипрививочной кампании, это и стало причиной вспышки заболевания. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов."Во всем мире есть вакцины. Есть советская вакцина, которая замечательно действует. Она входит в состав АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина - прим.), она защищает очень эффективно. Но из-за того что антивакцинщики боролись, в том числе с АКДС, ее стали меньше применять. В результате уменьшилась иммунная прослойка, в том числе и в Абхазии. А учитывая, что сейчас сюда приезжает много людей на отдых, они могли сюда с собой завезти микроб", – пояснил Жемчугов.Для того чтобы уменьшить заболеваемость, по словам иммунолога, необходимо прививать и детей, и взрослых. При этом врач напомнил, что заболевание коклюшем может вызвать тяжелые последствия, особенно для детей."Он (коклюш - прим.) проявляется тяжелым кашлем. Это особенно опасно для маленьких деток. Могут быть такие осложнения, как разрыв легких, тяжелые спазмы гортани, кашель вплоть до кровотечения. У взрослых – повышение давления. Много осложнений, остановить кашель практически нечем, поэтому нужно вакцинироваться", 0 подчеркнул он. Жемчугов пояснил, что прививаться можно и взрослым. Чем больше в стране будет вакцинированных жителей, пояснил специалист, тем меньше будет вероятность того, что микроб будет распространяться, а люди – болеть.В Абхазии наблюдается вспышка коклюша. Более 70 случаев заболевания выявлено только в Гудаутском районе за последние два месяца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/rost-zabolevaemosti-koklyushem-zafiksirovan-v-gudautskom-rayone-1048633062.html

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