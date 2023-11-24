https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/film-o-natsionalnoy-abkhazskoy-igre-aimakachara-predstavili-v-sukhume-1049213051.html

Фильм о национальной абхазской игре "Аимҵакьачара" представили в Сухуме

Фильм о национальной абхазской игре "Аимҵакьачара" представили в Сухуме

Фильм о национальной игре снят Всемирным абхазо-абазинским конгрессом в рамках проекта "Амазара". 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T19:50+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фильм о национальной абхазской игре "Аимҵакьачара" представили в офисе Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Сухуме в пятницу 24 ноября.Фильм рассказывает об истории создания национальной игры, ее правилах и важности сохранения. По словам руководителя отдела развития молодежи и физической культуры ВААК Валерия Берзения, первым шагом для продвижения старинной игры среди абхазской молодежи было ее изучение.Планируется со следующего года проводить мастер-классы в соседних республиках, будет мастер-класс в КЧР на Играх народа абаза.Получив живой отклик среди молодежи ВААК решил углубиться в тему и снять фильм."Со мной рядом сидит Адгур Гунба, у него есть ютуб-канал, на котором он показывал разные правила разных игр, постановочные кадры были очень интересные. Совместно с Адгуром мы решили перейти на новый уровень. Ко второму году нашего приключения по национальным абхазским играм, мы вышли на уровень проведения небольшого турнира совместно с Госкомпорта. Играло четыре команды, ощущения были невероятные", - сказал Берзения.Режиссером 16-минутного фильма "Аимҵакьачара" стал Беслан Лагулаа, Адгур Гунба принимал участие в съемках в качестве тренера и судьи игр.Что такое игра "Аимҵакьачара"Для игры в "Аимҵакьачара" нужно найти ровную площадку длиной 100-120 метров и шириной 60-80 метров. Поле ограничивается двумя лицевыми и боковыми линиями и делится пополам центральной линией. Из середины центральной линии радиусом в девять метров проводится центральный круг.Мячи бывают из конской, чаще бараньей кожи, набитой мхом или опилками, и валяные, обычно из конской шерсти, обтянутые снаружи кожей.В "Аимҵакьачара" играют только мужчины. В каждую команду входит по 13 основных игроков и два запасных. Время игры делится на две половины с 10-минутным перерывом.Если по условиям соревнований нужно определить победителя, а игра в установленное время окончилась вничью, то дается дополнительное время. Если после первого дополнительного времени игра закончилась вничью, то дается второе дополнительное время, причем игра продолжается до первого забитого мяча, но не более 10 минут.Если и второе дополнительное время не определило победителя, то игра переносится на следующий день. Если игра была приостановлена по какой-либо причине, то судья добавляет это время той половине игры, в которой оно было потеряно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/abkhazskoe-regbi-kak-proshel-turnir-po-aimtsakachara-v-gudautskom-rayone-1048165969.html

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