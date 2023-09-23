https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/abkhazskoe-regbi-kak-proshel-turnir-po-aimtsakachara-v-gudautskom-rayone-1048165969.html

“Абхазское регби”: как прошел турнир по “Аимцакьачара” в Гудаутском районе

“Абхазское регби”: как прошел турнир по “Аимцакьачара” в Гудаутском районе

В этнопарке “Апсны” в Гудаутском районе прошел финал турнира по абхазским народным играм “Аимцакьачара”. Он был организован Всемирным абхазо-абазинским... 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T20:18+0300

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О том, почему абхазская игра в мяч напоминает регби и как возрождаются старинные национальные игры, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik- Что такое “Аимцакьачара”? - спрашивает один из зрителей игрока из села Члоу, который вышел на поле на разминку.Действительно, аимцакьачара во многом напоминает регби. Здесь игроки так же делятся на две команды. В начале капитаны выбивают мяч палками, а дальше уже остальные игроки, передавая мяч руками, должны как можно скорее перебежать по полю на сторону соперника, и заработать тем самым балл для своей команды. Но в абхазскую игру играть посложнее - мяч здесь используется не большой и овальный, как в регби, а маленький, теннисный.- Главное - выбить мяч как можно дальше на сторону соперника, смотри, не промахнись, - наставляет один из игроков своего товарища и подкидывает ему мяч.После небольшой разминки команды выстраиваются на торжественное открытие турнира.Представитель Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Темур Реквава отметил, что конгресс запустил проект по популяризации абхазских национальных игр еще год назад. Тогда организаторы ездила в села с мастер-классами. Собрать информацию о правилах старинных игр, по словам Реквава, было непросто, но в этом помогали абхазские историки и этнологи.В первый же год работы проекта в нем приняли участие более 300 школьников. Стало понятно, что национальные игры действительно интересуют молодежь. И тогда ВААК решил продолжить проект и в этом году, и провести более масштабный турнир.“Как известно, Всемирный абхазо-абазинский конгресс особое внимание уделяет сохранению культуры, языка, наших традиций и спорту. Здесь воедино сошлись две вещи - наша культура и спорт. Этот год мы начали с отборочных игр. В финал прошли три команды - команды сел Члоу и Лыхны и города Сухум. Мы волнуемся, но я уверен, что турнир пройдет”, - отметил Реквава.Игра на опережениеПервыми на поле выйти предстояло командам из села Члоу и Сухума.Анри Авидзба из Члоу перед игрой признался, что настроен только на победу.“Уже второй год занимаемся этим спортом. Сразу же заинтересовала “Аимцакьачара”. Это интересный и необычный вид спорта, мне очень нравится. Сегодня настроены только на победу”, - признался он.Не менее боевой настрой был и у команды из Сухума. Спортсмены Саид Хагба и Алан Харания из Сухумской школы № 5 признались, что готовы выложиться по полной ради победы.“Настрой боевой, намерены победить. Играем в третий раз. Познакомились с игрой в прошлом году. Суть в том, чтобы два капитана с разных команд выбили мяч и дальше уже остальные игроки действуют на опережение. Думаем, мы сможем опередить соперников”, - отметили они.Главный судья игр Валерий Берзения приглашает спортсменов в центр поля и напоминает правила аимцакьачара. Игра проходит в два тайма по 10 минут каждый. Та команда, которая набирает большее количество баллов, одерживает победу.Капитаны с палками выходят к центру поля, судья подбрасывает мяч и спортсмены выбивают его. Так начинается старинная абхазская игра.Каждый игрок пытался завладеть мячом и, поймав, бежит как можно скорее по полю на сторону соперника, чтобы заработать балл для своей команды. Юные спортсмены не жалея сил, демонстрировали невероятную скорость и ловкость. Хотя многие из них играли в аимцакьачара всего несколько раз.По итогам напряженных игр победителем турнира стала команда из села Члоу, второе место досталась Сухуму, третье - команде из Лыхны.Участники турнира были награждены кубками, медалями и грамотами.

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