https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/nalogovye-postupleniya-v-gagrskom-rayone-dostigli-rekordnykh-15-mlrd-rub-za-desyat-mesyatsev-1049190699.html
Налоговые поступления в Гагрском районе достигли рекордных 1,5 млрд руб за десять месяцев
Налоговые поступления в Гагрском районе достигли рекордных 1,5 млрд руб за десять месяцев
Годовой план налоговых поступлений в Гагрском районе в 2023 году составлял 1 млрд 289 млн руб. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T08:55+0300
2023-11-24T08:55+0300
2023-11-24T08:55+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Налоговые поступления в Гагрском районе достигли рекордных показателей, за десять месяцев 2023 года в бюджет поступил 1 млрд 543 млн руб. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения.Львиная доля всех налоговых поступлений идет от курортной сферы. При этом наибольшая доля поступлений приходится на налог на добавленную стоимость - примерно 540 млн руб из общей суммы - и налог на прибыль - 463 млн руб.“Если говорить в общем о причинах такого поступления в бюджет, то необходимо иметь в виду и санкционные процессы, и рост цен, но также необходимо отмечать появление новых объектов налогообложения, улучшение качества администрирования. Здесь факторов очень много”, - добавил Бения.До конца года, по словам начальника Инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району, годовой объем налоговых поступлений может вырасти до 1 млрд 600 млн руб.Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам лета
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налоги, гагрский район, абхазия, гагра, экономика, бюджет
налоги, гагрский район, абхазия, гагра, экономика, бюджет
Налоговые поступления в Гагрском районе достигли рекордных 1,5 млрд руб за десять месяцев
Годовой план налоговых поступлений в Гагрском районе в 2023 году составлял 1 млрд 289 млн руб.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Налоговые поступления в Гагрском районе достигли рекордных показателей, за десять месяцев 2023 года в бюджет поступил 1 млрд 543 млн руб. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району Эдгар Бения.
"Если говорить о показателях этого года, то положительная динамика наблюдается по сравнению с прошлым и с позапрошлым годом. Уровень поступлений можно назвать рекордным. На сегодняшний день сумма фактически поступивших в бюджет налоговых платежей составляет 1 млрд 543 млн руб при годовом плане на 2023 год в сумме 1 млрд 289 млн руб. То есть выполнение составляет 120%, в абсолютном выражении на 254 млн руб больше, чем было запланировано на 2023 год", - подчеркнул он.
Львиная доля всех налоговых поступлений идет от курортной сферы. При этом наибольшая доля поступлений приходится на налог на добавленную стоимость - примерно 540 млн руб из общей суммы - и налог на прибыль - 463 млн руб.
“Если говорить в общем о причинах такого поступления в бюджет, то необходимо иметь в виду и санкционные процессы, и рост цен, но также необходимо отмечать появление новых объектов налогообложения, улучшение качества администрирования. Здесь факторов очень много”, - добавил Бения.
До конца года, по словам начальника Инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району, годовой объем налоговых поступлений может вырасти до 1 млрд 600 млн руб.