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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона пониженного атмосферного давления. 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T21:00+0300
2023-11-24T21:00+0300
2023-11-24T21:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 ноября
21:00 24.11.2023 (обновлено: 21:45 24.11.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.