https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-25-i-26-noyabrya-1049213726.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного фона пониженного атмосферного давления. 24.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии