https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soveschanie-v-formate-ramshtayn-donory-ukrainy-napugany-i-razobscheny-1049190830.html

Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены

Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены

Семнадцатое совещание международной группы поддержки Украины под руководством главы Пентагона Ллойда Остина подтвердило неэффективность антироссийской... 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T10:15+0300

2023-11-24T10:15+0300

2023-11-24T10:15+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВстреча выявила разобщенность пятидесяти стран-доноров и обреченность киевского режима.На совещании по видеосвязи стран-доноров Украины 22 ноября глава Пентагона Ллойд Остин говорил уже не о победе над Россией на поле боя: "Международная коалиция под руководством США, которая сплотилась вокруг Украины, по-прежнему не испугана". Остин призывал к продолжению благородной поддержки киевского режима, рассуждал о глобальном противостоянии "воинственным диктаторам" и "таким хулиганам, как Путин".Утопающий хватается за соломинку. США и НАТО вновь пытаются создать "коалицию ПВО", которая могла бы прикрыть позорное поражение Запада на Украине. Два десятка стран, не имеющих собственных высокотехнологичных и надежных систем ПВО, намерены предоставить киевскому режиму "все необходимое для продолжения борьбы с Россией". В реальности речь идет о поставке одной американской батареи ЗРК Patriot и нескольких германских экспериментальных ЗРК IRIS-T дальностью до 40 км (которые пока не приняты на вооружение Бундесвера).Военная помощь Украине коллапсирует. США выдали на дежурные расходы ВСУ в ноябре всего 125 + 100 млн долларов. Американские и натовские арсеналы изрядно опустели, в поставках оружия образовался "израильский приоритет". Политическая турбулентность в Конгрессе США в обозримой перспективе не обещает Киеву ничего хорошего. Франция капризничает. После парламентских выборов Нидерланды выходят из игры – победу там одержала правая партия, выступающая против поставок оружия Украине.. Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать выделение любой поддержки Киеву, и призывает Евросоюз полностью пересмотреть украинскую стратегию. Ранее правительство Словакии отклонило передачу Украине очередного пакета военной помощи. Прочие восточноевропейские союзники США способны лишь громко "бить в бубен" или исполнять "танец с саблями". Как чешский президент Петр Павел, призывающий опереточные армии ЕС "готовиться к конфликту высокой интенсивности"."Луч света" на краю пропастиСудя по неубедительным пропагандистским "пыхтелкам" Ллойда Остина в формате "Рамштайн" 22 ноября, "украинский проект" США стремительно идет ко дну, разобщенные "доноры" – в страхе и отчаянии из-за неизбежной ответственности перед Россией. Даже с учетом обещанных вчера 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и 8 тысяч противотанковых мин, поток денег и оружия для ВСУ объективно иссякает. Единственный "луч света" киевскому режиму подарила Германия – выделила очередной "пакет" на 1,3 млрд евро. Любопытный исторический парадокс.Сумма приличная, а "железный поток" не впечатляет. Берлин пообещал передать ВСУ 20 антикварных БМП Marder (образца 1969 года) с боекомплектом, одну машину разминирования Winsent-1, семь гусеничных тягачей, десяток прочих транспортных средств и 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Заметим, несколько ЗРК IRIS-T SLM из нового "пакета" – вторичная презентация давних обещаний.Напомню, ранее Германия обязалась поставить Украине всего 12 комплексов IRIS-T. Первая треть передана в апреле. Вторую партию Киев ожидает зимой 2024 года. Третья поставка ЗРК IRIS-T SLM планируется на 2025 год, и эта партия входит в ноябрьский пакет (1,3 млрд евро). Медленно и верно создать из неэффективных и немногочисленных комплексов IRIS-T и ЗРК Patriot надежную систему ПВО технологически невозможно – в любой стране мира. Для достижения заявленных целей на украинском ТВД американцам и их европейским союзникам объективно не хватает ресурсов, мощностей ВПК и времени. Проект "коалиционной ПВО" заведомо обречен.Возвращаясь в суровую реальность, украинский президент Владимир Зеленский вчера предупредил жителей подконтрольной территории и западных партнеров о "трудной обороне" ВСУ на Лиманском, Бахмутском (Артемовском), Донецком и Авдеевском направлениях. Возможно, Зеленский имеет ввиду бегство бойцов 110-й бригады ВСУ под ударами российских войск. Как бы то ни было, достаточно резкий вербальный переход верховного лицедея от "успешного контрнаступления ВСУ" к "трудной обороне" означает, что в Киеве надежды на "беспредельную" военную помощь США и НАТО уступили место отчаянию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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