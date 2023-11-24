https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soveschanie-v-formate-ramshtayn-donory-ukrainy-napugany-i-razobscheny-1049190830.html
Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены
Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены
Семнадцатое совещание международной группы поддержки Украины под руководством главы Пентагона Ллойда Остина подтвердило неэффективность антироссийской... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T10:15+0300
2023-11-24T10:15+0300
2023-11-24T10:15+0300
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Александр Хроленко, военный обозревательВстреча выявила разобщенность пятидесяти стран-доноров и обреченность киевского режима.На совещании по видеосвязи стран-доноров Украины 22 ноября глава Пентагона Ллойд Остин говорил уже не о победе над Россией на поле боя: "Международная коалиция под руководством США, которая сплотилась вокруг Украины, по-прежнему не испугана". Остин призывал к продолжению благородной поддержки киевского режима, рассуждал о глобальном противостоянии "воинственным диктаторам" и "таким хулиганам, как Путин".Утопающий хватается за соломинку. США и НАТО вновь пытаются создать "коалицию ПВО", которая могла бы прикрыть позорное поражение Запада на Украине. Два десятка стран, не имеющих собственных высокотехнологичных и надежных систем ПВО, намерены предоставить киевскому режиму "все необходимое для продолжения борьбы с Россией". В реальности речь идет о поставке одной американской батареи ЗРК Patriot и нескольких германских экспериментальных ЗРК IRIS-T дальностью до 40 км (которые пока не приняты на вооружение Бундесвера).Военная помощь Украине коллапсирует. США выдали на дежурные расходы ВСУ в ноябре всего 125 + 100 млн долларов. Американские и натовские арсеналы изрядно опустели, в поставках оружия образовался "израильский приоритет". Политическая турбулентность в Конгрессе США в обозримой перспективе не обещает Киеву ничего хорошего. Франция капризничает. После парламентских выборов Нидерланды выходят из игры – победу там одержала правая партия, выступающая против поставок оружия Украине.. Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать выделение любой поддержки Киеву, и призывает Евросоюз полностью пересмотреть украинскую стратегию. Ранее правительство Словакии отклонило передачу Украине очередного пакета военной помощи. Прочие восточноевропейские союзники США способны лишь громко "бить в бубен" или исполнять "танец с саблями". Как чешский президент Петр Павел, призывающий опереточные армии ЕС "готовиться к конфликту высокой интенсивности"."Луч света" на краю пропастиСудя по неубедительным пропагандистским "пыхтелкам" Ллойда Остина в формате "Рамштайн" 22 ноября, "украинский проект" США стремительно идет ко дну, разобщенные "доноры" – в страхе и отчаянии из-за неизбежной ответственности перед Россией. Даже с учетом обещанных вчера 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и 8 тысяч противотанковых мин, поток денег и оружия для ВСУ объективно иссякает. Единственный "луч света" киевскому режиму подарила Германия – выделила очередной "пакет" на 1,3 млрд евро. Любопытный исторический парадокс.Сумма приличная, а "железный поток" не впечатляет. Берлин пообещал передать ВСУ 20 антикварных БМП Marder (образца 1969 года) с боекомплектом, одну машину разминирования Winsent-1, семь гусеничных тягачей, десяток прочих транспортных средств и 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Заметим, несколько ЗРК IRIS-T SLM из нового "пакета" – вторичная презентация давних обещаний.Напомню, ранее Германия обязалась поставить Украине всего 12 комплексов IRIS-T. Первая треть передана в апреле. Вторую партию Киев ожидает зимой 2024 года. Третья поставка ЗРК IRIS-T SLM планируется на 2025 год, и эта партия входит в ноябрьский пакет (1,3 млрд евро). Медленно и верно создать из неэффективных и немногочисленных комплексов IRIS-T и ЗРК Patriot надежную систему ПВО технологически невозможно – в любой стране мира. Для достижения заявленных целей на украинском ТВД американцам и их европейским союзникам объективно не хватает ресурсов, мощностей ВПК и времени. Проект "коалиционной ПВО" заведомо обречен.Возвращаясь в суровую реальность, украинский президент Владимир Зеленский вчера предупредил жителей подконтрольной территории и западных партнеров о "трудной обороне" ВСУ на Лиманском, Бахмутском (Артемовском), Донецком и Авдеевском направлениях. Возможно, Зеленский имеет ввиду бегство бойцов 110-й бригады ВСУ под ударами российских войск. Как бы то ни было, достаточно резкий вербальный переход верховного лицедея от "успешного контрнаступления ВСУ" к "трудной обороне" означает, что в Киеве надежды на "беспредельную" военную помощь США и НАТО уступили место отчаянию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, сша, нато, россия, украина, политика
аналитика, сша, нато, россия, украина, политика
Совещание в формате "Рамштайн": доноры Украины напуганы и разобщены
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Семнадцатое совещание международной группы поддержки Украины под руководством главы Пентагона Ллойда Остина подтвердило неэффективность антироссийской стратегии США, организационного формата "Рамштайн".
Александр Хроленко, военный обозреватель
Встреча выявила разобщенность пятидесяти стран-доноров и обреченность киевского режима.
На совещании по видеосвязи стран-доноров Украины 22 ноября глава Пентагона Ллойд Остин говорил уже не о победе над Россией на поле боя: "Международная коалиция под руководством США, которая сплотилась вокруг Украины, по-прежнему не испугана". Остин призывал к продолжению благородной поддержки киевского режима, рассуждал о глобальном противостоянии "воинственным диктаторам" и "таким хулиганам, как Путин".
Вопреки добродетельной декларации Пентагона, американский журнал Foreign Policy ранее констатировал: "Помощь Украине не является благотворительностью, а служит важнейшим интересам США". Однако суть не в этом. Остин ни слова не сказал об эффективности американской стратегии и достижениях группы "Рамштайн", собравшей для ВСУ более 80 млрд долларов. Потому что антироссийская стратегия ошибочна, а деньги налогоплательщиков и прочие ресурсы 50 стран-доноров потрачены безрезультатно – на украинском ТВД побеждает Россия.
Утопающий хватается за соломинку. США и НАТО вновь пытаются создать "коалицию ПВО", которая могла бы прикрыть позорное поражение Запада на Украине. Два десятка стран, не имеющих собственных высокотехнологичных и надежных систем ПВО, намерены предоставить киевскому режиму "все необходимое для продолжения борьбы с Россией". В реальности речь идет о поставке одной американской батареи ЗРК Patriot и нескольких германских экспериментальных ЗРК IRIS-T дальностью до 40 км (которые пока не приняты на вооружение Бундесвера).
Военная помощь Украине коллапсирует. США выдали на дежурные расходы ВСУ в ноябре всего 125 + 100 млн долларов. Американские и натовские арсеналы изрядно опустели, в поставках оружия образовался "израильский приоритет". Политическая турбулентность в Конгрессе США в обозримой перспективе не обещает Киеву ничего хорошего. Франция капризничает. После парламентских выборов Нидерланды выходят из игры – победу там одержала правая партия, выступающая против поставок оружия Украине.. Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать выделение любой поддержки Киеву, и призывает Евросоюз полностью пересмотреть украинскую стратегию. Ранее правительство Словакии отклонило передачу Украине очередного пакета военной помощи. Прочие восточноевропейские союзники США способны лишь громко "бить в бубен" или исполнять "танец с саблями". Как чешский президент Петр Павел, призывающий опереточные армии ЕС "готовиться к конфликту высокой интенсивности".
"Луч света" на краю пропасти
Судя по неубедительным пропагандистским "пыхтелкам" Ллойда Остина в формате "Рамштайн" 22 ноября, "украинский проект" США стремительно идет ко дну, разобщенные "доноры" – в страхе и отчаянии из-за неизбежной ответственности перед Россией. Даже с учетом обещанных вчера 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и 8 тысяч противотанковых мин, поток денег и оружия для ВСУ объективно иссякает. Единственный "луч света" киевскому режиму подарила Германия – выделила очередной "пакет" на 1,3 млрд евро. Любопытный исторический парадокс.
После решения Федерального конституционного суда о запрете использования средств фонда восстановления страны (после пандемии) на другие цели в бюджете ФРГ образовалась дыра в 60 млрд евро. Минфин ФРГ запретил всем министерствам, включая Бундесвер, брать на себя новые обязательства. Однако Drang nach Osten – это "святое", и германский "пакет" военной помощи Украине на 1,3 млрд евро в ноябре вышел за рамки бюджетных ограничений и правил ФРГ.
Сумма приличная, а "железный поток" не впечатляет. Берлин пообещал передать ВСУ 20 антикварных БМП Marder (образца 1969 года) с боекомплектом, одну машину разминирования Winsent-1, семь гусеничных тягачей, десяток прочих транспортных средств и 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Заметим, несколько ЗРК IRIS-T SLM из нового "пакета" – вторичная презентация давних обещаний.
Напомню, ранее Германия обязалась поставить Украине всего 12 комплексов IRIS-T. Первая треть передана в апреле. Вторую партию Киев ожидает зимой 2024 года. Третья поставка ЗРК IRIS-T SLM планируется на 2025 год, и эта партия входит в ноябрьский пакет (1,3 млрд евро). Медленно и верно создать из неэффективных и немногочисленных комплексов IRIS-T и ЗРК Patriot надежную систему ПВО технологически невозможно – в любой стране мира. Для достижения заявленных целей на украинском ТВД американцам и их европейским союзникам объективно не хватает ресурсов, мощностей ВПК и времени. Проект "коалиционной ПВО" заведомо обречен.
Возвращаясь в суровую реальность, украинский президент Владимир Зеленский вчера предупредил жителей подконтрольной территории и западных партнеров о "трудной обороне" ВСУ на Лиманском, Бахмутском (Артемовском), Донецком и Авдеевском направлениях. Возможно, Зеленский имеет ввиду бегство бойцов 110-й бригады ВСУ под ударами российских войск. Как бы то ни было, достаточно резкий вербальный переход верховного лицедея от "успешного контрнаступления ВСУ" к "трудной обороне" означает, что в Киеве надежды на "беспредельную" военную помощь США и НАТО уступили место отчаянию.
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