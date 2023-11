https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kievskiy-sindrom-gitlera-mobilizatsiya-starikov-detey-i-zhenschin-1049164574.html

Киевский "синдром Гитлера": мобилизация стариков, детей и женщин

Киевский "синдром Гитлера": мобилизация стариков, детей и женщин

Под давлением США и НАТО киевский режим берет курс на тотальную мобилизацию – для нового "контрнаступления" ВСУ. 22.11.2023

Фактически планируется геноцид населения подконтрольной территории во имя интересов Вашингтона в Европе, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в украинскую армию.СВР подчеркнула сходство действий Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера, который осенью 1944 года приказал формировать из 16-летних детей и 60-летних стариков ополчение (фольксштурм) – за семь месяцев до капитуляции Германии.Разумеется, мобилизация 17-летних юношей, 60-летних женщин и 70-летних стариков лишь продлит агонию антироссийской Украины. За время боевых действий с февраля 2022 года количество женщин в рядах ВСУ уже возросло на 40 процентов, а предельный возраст мобилизации женщин изменился с 40 до 60 лет.Огромные потери ВСУ диктуют иные подходы к ресурсам и резервам. Понимая всю шаткость "украинского проекта", в Киев зачастили американские "кризис-менеджеры" высокого ранга – директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Пентагона Ллойд Остин. Последний вчера пообещал ВСУ 51-й пакет военной помощи в объеме 100 млн долларов, примерно в десять раз меньше прошлогодних американских "инвестиций" в конфликт. И на 25 млн долларов меньше предыдущего "пакета" от 3 ноября.Впрочем, США обещают продолжить "поддержку Украины", ведь "речь идет о международном порядке, основанном на правилах" (которые американцы сочиняют "по обстановке", а затем пытаются навязать всем соседям по планете). Вашингтон часто нарушает обещания, данные вассалам и лимитрофам. Об этом могли бы многое рассказать проамериканские лидеры Южного Вьетнама, Грузии, Афганистана и Украины, в обозримой перспективе."Валькирии" с АКМЗа время российской спецоперации на линии боевого соприкосновения выбиты наиболее подготовленные подразделения, уничтожены многие тысячи опытных офицеров ВСУ. Средний возраст украинских солдат на фронте – за 40 лет. Мобилизационные резервы Украины заканчиваются, об этом знают в ООН, однако интересы США требуют новых жертв. В наступлении или в обороне – не суть. Прокси-война на украинском ТВД или перманентные вооруженные конфликты в разных точках планеты – залог благоденствия Америки.Лимитрофы вынуждены приспосабливаться. Верховная рада 1 октября приняла закон, требующий от женщин с медицинским образованием регистрации в военкоматах. Основательница неправительственной группы "Украинская Валькирия" Дарья Требух проводит боевые тренировки женщин, и считает их способными сражаться на равных с мужчинами: "Пол воина не имеет значения". Напомню, в скандинавской мифологии валькирии – собирательницы убитых героев с поля битвы.По информации The New York Times, "Валькирия" и другие активисты обучили обращению с огнестрельным оружием, управлению разведывательными и ударными дронами, другим боевым навыкам около 200 украинских женщин-кандидатов в "двухсотые". Между тем, многие мужчины призывного возраста платят тысячи долларов военкомам "незалежной", чтобы избежать мобилизации в ВСУ.Верховная рада 8 ноября поддержала законопроекты украинского президента о девятом продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации – до 14 февраля 2024 года. Ранее приказом министра обороны Украины разрешена мобилизация ограниченно годных.После начала российской СВО Зеленский подписал закон, согласно которому украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Курс на тотальную мобилизацию не меняется. Идет подготовка к новому этапу вооруженной борьбы, на котором киевский режим попытается компенсировать качество ВСУ количеством "пушечного мяса". Население подконтрольных Киеву территорий по сути превращено в заложников США и НАТО.Журнал The American Conservative вчера констатировал: "Соединенные Штаты контролируют ход войны на Украине и всегда это делали… Именно американцы уничтожили шанс на мир на Украине в марте 2022 года, вскоре после начала войны… В Стамбуле украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили… Всё было решено в Вашингтоне".И все же условия мира диктует победитель, а США уже проиграли. Издание резюмирует: "Война на Ближнем Востоке вынудит Вашингтон отказаться от поддержки Киева… Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий".Невзирая на оптимистичные или пессимистичные прогнозы Запада, Россия последовательно продолжает специальную военную операцию на украинском ТВД.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

