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https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-povrezhdeniya-imuschestva-gosdachi-novyy-afon-1049214621.html
Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества госдачи "Новый Афон"
Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества госдачи "Новый Афон"
21 ноября группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон", разобрала секции забора и оцепила здание. Причиной стала информация о якобы готовящейся... 24.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-24T23:50+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму 700 000 рублей.Следователи проводят допросы свидетелей и очевидцев. Задержанных по подозрению в преступлении нет.Расследование продолжается, к виновным лицам будут применены меры взыскания, предусмотренные законодательством Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/gosorgany-provedut-proverku-intsidenta-na-gosdache-novyy-afon-1049173081.html
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новый афон, абхазия, мвд абхазии
новый афон, абхазия, мвд абхазии

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества госдачи "Новый Афон"

23:50 24.11.2023 (обновлено: 00:24 25.11.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД Абхазии
Здание МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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21 ноября группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон", разобрала секции забора и оцепила здание. Причиной стала информация о якобы готовящейся продаже дачи частному лицу.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму 700 000 рублей.
Следователи проводят допросы свидетелей и очевидцев. Задержанных по подозрению в преступлении нет.
Расследование продолжается, к виновным лицам будут применены меры взыскания, предусмотренные законодательством Абхазии.
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2023
В Абхазии
Госорганы проведут проверку инцидента на госдаче "Новый Афон"
22 ноября, 17:25
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