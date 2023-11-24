https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-povrezhdeniya-imuschestva-gosdachi-novyy-afon-1049214621.html

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества госдачи "Новый Афон"

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества госдачи "Новый Афон"

21 ноября группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон", разобрала секции забора и оцепила здание. Причиной стала информация о якобы готовящейся... 24.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-24T23:50+0300

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму 700 000 рублей.Следователи проводят допросы свидетелей и очевидцев. Задержанных по подозрению в преступлении нет.Расследование продолжается, к виновным лицам будут применены меры взыскания, предусмотренные законодательством Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/gosorgany-provedut-proverku-intsidenta-na-gosdache-novyy-afon-1049173081.html

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