https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/grazhdanin-rossii-prigovoren-k-16-godam-tyurmy-za-ubiystvo-s-osoboy-zhestokostyu-1049216915.html

Гражданин России приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью

Гражданин России приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью

Верховный суд Абхазии вынес обвинительный приговор в отношении гражданина России Евгения Крылова. 25.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-25T15:20+0300

2023-11-25T15:20+0300

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Россиянина Евгения Крылова приговорили по совокупности статей к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Крылов обвинялся в умышленном убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух лиц. Как сообщает Генпрокуратура, ночью 2 апреля 2022 года Крылов в алкогольном опьянении из личной неприязни убил с особой жестокостью Вардуш Егикян в кафе "Дад" в Гагре, где в одном из помещений временно проживала женщина. Она скончалась на месте. В соседнем помещении находился охранник, чтобы скрыть от него факт убийства Крылов попытался убить его гвоздодером, но не смог. По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, Крылов признан виновным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/militsiya-raskryla-ubiystvo-zhenschiny-sovershennoe-v-gagre-1038486228.html

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