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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/uroven-potrebleniya-elektroenergii-v-galskom-rayone-stal-nizhe-pokazateley-2019-goda-1049214066.html
Уровень потребления электроэнергии в Галском районе стал ниже показателей 2019 года
Уровень потребления электроэнергии в Галском районе стал ниже показателей 2019 года
Глава Галского района Константин Пилия провел совещание, посвященное борьбе с незаконной добычей криптовалюты. 25.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-25T08:55+0300
2023-11-25T08:55+0300
энергетическая отрасль абхазии
галский район
электроэнергия
электроэнергетика
абхазия
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С января по октябрь 2023 года в Галском районе было потреблено 69,5 миллионов киловатт-часов, что на 11 миллионов меньше, чем в 2022 году, рассказал Sputnik руководитель районного филиала "Черноморэнерго" Нияз Джгереная.По его данным, в 2019 году потребление составляло 75 миллионов киловатт-часов.С января по октябрь в районе юридические лица потребили электричество на 6,5 миллионов рублей, из них оплачено почти шесть миллионов. Физлица потребили электричество на 77 миллионов, оплачено было 20 миллионов рублей.Глава администрации района Константин Пилия рассказал, что снижение уровня потребления также указывает на то, что в Гале нет крупных майнинг-ферм. Однако Пилия не исключает вероятности, что аппараты есть "в небольшом количестве"."Иметь сегодня аппарат - это негодяйство, бессовестность по отношению к своему народу. Если мы узнаем, что у человека есть аппараты, помимо того, что изымем их, никогда не пойдем навстречу по другим вопросам", - сказал он и добавил, что ответственность по мониторингу ситуации лежит на главах сел.Пилия отметил, что поручил главам сел в течение недели подготовить отчет о ситуации по наличии аппаратов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/glavnyy-chetverg-piliya-o-sotrudnichestve-galskogo-rayona-s-regionami-rossii--1048583252.html
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галский район, электроэнергия, электроэнергетика, абхазия
галский район, электроэнергия, электроэнергетика, абхазия

Уровень потребления электроэнергии в Галском районе стал ниже показателей 2019 года

08:55 25.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Подстанция Дранда
Подстанция Дранда - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Глава Галского района Константин Пилия провел совещание, посвященное борьбе с незаконной добычей криптовалюты.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С января по октябрь 2023 года в Галском районе было потреблено 69,5 миллионов киловатт-часов, что на 11 миллионов меньше, чем в 2022 году, рассказал Sputnik руководитель районного филиала "Черноморэнерго" Нияз Джгереная.
По его данным, в 2019 году потребление составляло 75 миллионов киловатт-часов.
Джегереная отметил, что на снижение потребления электричества в районе повлияла установка приборов учета. С июля по октябрь в Гале и селе Щащикуара на 38 подстанциях было установлено 2984 прибора учета.
С января по октябрь в районе юридические лица потребили электричество на 6,5 миллионов рублей, из них оплачено почти шесть миллионов. Физлица потребили электричество на 77 миллионов, оплачено было 20 миллионов рублей.
Глава администрации района Константин Пилия рассказал, что снижение уровня потребления также указывает на то, что в Гале нет крупных майнинг-ферм. Однако Пилия не исключает вероятности, что аппараты есть "в небольшом количестве".
Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2023
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Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России
13 октября, 10:04
"Иметь сегодня аппарат - это негодяйство, бессовестность по отношению к своему народу. Если мы узнаем, что у человека есть аппараты, помимо того, что изымем их, никогда не пойдем навстречу по другим вопросам", - сказал он и добавил, что ответственность по мониторингу ситуации лежит на главах сел.
Пилия отметил, что поручил главам сел в течение недели подготовить отчет о ситуации по наличии аппаратов.
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