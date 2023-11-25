https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/uroven-potrebleniya-elektroenergii-v-galskom-rayone-stal-nizhe-pokazateley-2019-goda-1049214066.html

Уровень потребления электроэнергии в Галском районе стал ниже показателей 2019 года

Уровень потребления электроэнергии в Галском районе стал ниже показателей 2019 года

Глава Галского района Константин Пилия провел совещание, посвященное борьбе с незаконной добычей криптовалюты. 25.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-25T08:55+0300

2023-11-25T08:55+0300

2023-11-25T08:55+0300

энергетическая отрасль абхазии

галский район

электроэнергия

электроэнергетика

абхазия

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С января по октябрь 2023 года в Галском районе было потреблено 69,5 миллионов киловатт-часов, что на 11 миллионов меньше, чем в 2022 году, рассказал Sputnik руководитель районного филиала "Черноморэнерго" Нияз Джгереная.По его данным, в 2019 году потребление составляло 75 миллионов киловатт-часов.С января по октябрь в районе юридические лица потребили электричество на 6,5 миллионов рублей, из них оплачено почти шесть миллионов. Физлица потребили электричество на 77 миллионов, оплачено было 20 миллионов рублей.Глава администрации района Константин Пилия рассказал, что снижение уровня потребления также указывает на то, что в Гале нет крупных майнинг-ферм. Однако Пилия не исключает вероятности, что аппараты есть "в небольшом количестве"."Иметь сегодня аппарат - это негодяйство, бессовестность по отношению к своему народу. Если мы узнаем, что у человека есть аппараты, помимо того, что изымем их, никогда не пойдем навстречу по другим вопросам", - сказал он и добавил, что ответственность по мониторингу ситуации лежит на главах сел.Пилия отметил, что поручил главам сел в течение недели подготовить отчет о ситуации по наличии аппаратов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/glavnyy-chetverg-piliya-o-sotrudnichestve-galskogo-rayona-s-regionami-rossii--1048583252.html

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