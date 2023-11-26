https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/aslan-bzhaniya-prizval-nikola-pashinyana-otkazatsya-ot-progruzinskoy-ritoriki-1049232543.html
Аслан Бжания призвал Никола Пашиняна отказаться от прогрузинской риторики
Аслан Бжания призвал Никола Пашиняна отказаться от прогрузинской риторики
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан во время прямого эфира, высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной... 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T21:12+0300
2023-11-26T21:12+0300
2023-11-26T21:38+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от прогрузинской политики и начать считаться с фактическим положением дел на международной арене. Полный текст заявления опубликован на сайте главы государства. Бжания отметил, что в республике с уважением относятся ко всему армянскому народу, армянская община представлена во всех сферах жизни - от центральных и местных органов власти, до культуры и религиозной сферы. "Армяне в Абхазии имеют все, чего не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли. Мало того, следствием политики Никола Пашиняна стало нарушение территориальной целостности и самой Республики Армения", - говорится в заявленииюБжания также подчеркнул, что "единство, суверенитет, территориальная целостность и демократия" характеристики, которые больше подходят Абхазии, нежели Армении и Грузии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/pashinyan-vyskazalsya-v-podderzhku-politiki-gruzii-v-otnoshenii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii--1049217708.html
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абхазия, новости, аслан бжания, армения, никол пашинян
Аслан Бжания призвал Никола Пашиняна отказаться от прогрузинской риторики
21:12 26.11.2023 (обновлено: 21:38 26.11.2023)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан во время прямого эфира, высказался в поддержку политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от прогрузинской политики и начать считаться с фактическим положением дел на международной арене. Полный текст заявления опубликован
на сайте главы государства.
Отмечается, что навязанная западными странами поддержка "единства, суверенитета, территориальной целостности, независимости и демократии Грузии" в корне противоречит факту суверенности Абхазии.
Бжания отметил, что в республике с уважением относятся ко всему армянскому народу, армянская община представлена во всех сферах жизни - от центральных и местных органов власти, до культуры и религиозной сферы.
"Армяне в Абхазии имеют все, чего не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли. Мало того, следствием политики Никола Пашиняна стало нарушение территориальной целостности и самой Республики Армения", - говорится в заявлениию
Бжания также подчеркнул, что "единство, суверенитет, территориальная целостность и демократия" характеристики, которые больше подходят Абхазии, нежели Армении и Грузии.