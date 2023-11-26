https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/dvizhenie-khamas-otpustilo-zalozhnika-rossiyanina-1049231154.html

Движение ХАМАС отпустило заложника-россиянина

Движение ХАМАС отпустило заложника-россиянина

Ранее посольство России сообщало, что с момента эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, семеро считаются пропавшими без вести. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T18:54+0300

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2023-11-26T18:54+0300

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Исламское движение сопротивления (ХАМАС) освободило заложника-россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова уточнила, что имя освобожденного шло вне списка об обмене и произошло благодаря прямым переговорам между российскими дипломатами и представителями ХАМАС.Само движение, в свою очередь, подчеркнуло в публикации в Telegram, что освобождение россиянина стало ответом на "усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела".Перемирие действует с 24 ноября. По условиям сделки, за время перемирия в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных.Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, оно может продлиться максимум 10 дней.Стороны смогли договориться об освобождении заложников. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных. Кроме того, каждый день в анклав будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре с топливом и газом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231125/tsakhal-vozobnovit-voennye-deystviya-v-gaze-srazu-posle-pauzy-1049225853.html

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