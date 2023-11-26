https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/lishnim-ne-budet-evropa-skupila-polovinu-rossiyskogo-spg-1049227083.html
Лишним не будет: Европа скупила половину российского СПГ
Лишним не будет: Европа скупила половину российского СПГ
В ЕС намерены отказаться от ископаемого топлива из России уже в 2027-м, но, похоже, дальше слов дело не пойдет. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T10:11+0300
2023-11-26T10:11+0300
2023-11-26T10:11+0300
газ
россия
европа
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/16/1038773630_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_adbb6067cd844d31bfd2f81cc4c454ac.jpg
Пока, во всяком случае, европейцы бьют рекорды по закупкам. Почему громкие заявления и зашкаливающая русофобия не мешают наращивать поставки для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.И те и другиеСтраны ЕС, в том числе ярые союзники Украины — Эстония и Литва, приобрели в этом году российского сжиженного природного газа на 6,1 миллиарда евро, сообщает Telegraph со ссылкой на Евростат.По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022-м поставки достигли исторического максимума — 16,7 миллиарда кубометров. В 2021-м было 12,3.Испания и Бельгия — самые крупные клиенты России в Европейском союзе. По подсчетам Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), там закупки подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом. С января по октябрь Мадрид приобрел 5,21 миллиарда кубов, Брюссель — 3,14. В топе также Франция.Доля российского импорта СПГ в Испании — 26,5%, в Бельгии — 37,2.Забыли о политикеПо сведениям статистической службы ЕС, Испания заплатила Москве 1,8 миллиарда евро, Франция — 1,5, Бельгия — 1,36.Как сообщила энергетическая компания Enagas, в Испании Россия в этом году — на третьем месте после Алжира и США. Результат с января по сентябрь — эквивалент 56 490 ГВт⋅ч газа, на 48,2% больше, чем за тот же период 2022-го (38 125 ГВт⋅ч).Поставки растут, так как не все государства ЕС имеют выход к морю и мощности по регазификации СПГ. В Испании и Бельгии они есть. Оттуда регазифицированный продукт отправляют в другие страны."Франция, например, не только активно закупает российский СПГ, но и продолжает эксплуатировать мирный атом, что противоречит общему вектору ЕС. Испания и Венгрия, к слову, не самые богатые в Европе, руководствуются экономическими соображениями — везти СПГ из США или Австралии значительно дороже. Несмотря на публичные заявления официальных лиц, экономика перевешивает политику", — указывает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО "Энергия Плюс".По данным французской компании Kpler (специализируется на сборе информации о сырьевых рынках), на российский СПГ приходится 16% общего импорта ЕС. Москва тут уступает только Вашингтону.Поставили не на тоУ сжиженного газа есть важное преимущество: в отличие от трубопроводного, он не ограничен географией."Есть возможность перевозки морским транспортом в любую точку мира с небольшими колебаниями в себестоимости. Таким образом СПГ делает газовый рынок глобальным, как и нефтяной", — отмечает Александр Ключников, ведущий маркетолог-аналитик АО "ПТПА".Спрос повышает и климатическая повестка. В ЕС решили снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050-му. "Зеленое лобби" убедило политиков, что водород способен заменить природный газ к 2030 году."В ЕС рассматривают СПГ как временный при переходе к водороду и возобновляемым источникам энергии в рамках зеленой идеологии. Но Европа не сможет использовать СПГ вместо российского трубопроводного. А прогнозируемая холодная зима и восстановление спроса в Китае, скорее всего, обернутся еще и ростом цен в глобальном масштабе", — рассуждает Вадим Петров, зампредседателя рабочей группы "Арктическая повестка" Минприроды России.Растущий спросВ общем, на словах — отказ от российского топлива, как традиционного, так и сжиженного, а на деле — прямо противоположное. Нынешняя заполненность европейских хранилищ (99,32%) — во многом результат активных закупок СПГ именно у Москвы. И это только начало."Чтобы пережить холодную зиму, странам Европы необходимо кратно нарастить поставки. Более того, в ЕС недостаточно емкостей как для хранения, так и для приема СПГ. Поиск альтернатив российскому топливу требует времени, а в морозы возможен ажиотаж, и цены взлетят. Профицита топлива Европе ожидать точно не стоит", — говорит Виталий Китайчук, заместитель руководителя финансово-технологической компании Only Bank.По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го мировой спрос на СПГ вырастет на 16%. Прогноз основан на данных Международной группы импортеров (GIIGNL), сравнении производственных мощностей. В этом году к импортерам присоединились Германия, Филиппины, Вьетнам. Антигуа, Австралия, Кипр и Никарагуа сделают это вскоре, а несколько других стран находятся на "продвинутой стадии" развития необходимой инфраструктуры.Для России стратегически важно расширять экспорт и производство. Сейчас у нас получают 32,5 миллиона тонн СПГ в год. В 2024-м, как предполагает госпрограмма "Развитие энергетики", этот показатель достигнет 47,3 миллиона, а к 2030 году превысит 100.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/evropa-gotovitsya-k-zemle-1049044426.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/polmilliarda-chtoby-raskolot-ameriku-nadvoe-1048177656.html
россия
европа
китай
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/16/1038773630_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c52de456fe1d787001bfc899ebae1ce.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
газ, россия, европа, китай
газ, россия, европа, китай
Лишним не будет: Европа скупила половину российского СПГ
В ЕС намерены отказаться от ископаемого топлива из России уже в 2027-м, но, похоже, дальше слов дело не пойдет.
Пока, во всяком случае, европейцы бьют рекорды по закупкам. Почему громкие заявления и зашкаливающая русофобия не мешают наращивать поставки для РИА Новости
разбиралась Елена Савельева.
Страны ЕС, в том числе ярые союзники Украины — Эстония и Литва, приобрели в этом году российского сжиженного природного газа на 6,1 миллиарда евро, сообщает Telegraph со ссылкой на Евростат.
"Несмотря на обещание отказаться от ископаемого топлива из России, число грузовых судов, перевозящих СПГ оттуда в Европу, выросло", — отмечает газета.
По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022-м поставки достигли исторического максимума — 16,7 миллиарда кубометров. В 2021-м было 12,3.
Испания и Бельгия — самые крупные клиенты России в Европейском союзе. По подсчетам Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), там закупки подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом. С января по октябрь Мадрид приобрел 5,21 миллиарда кубов, Брюссель — 3,14. В топе также Франция.
Доля российского импорта СПГ в Испании — 26,5%, в Бельгии — 37,2.
По сведениям статистической службы ЕС, Испания заплатила Москве 1,8 миллиарда евро, Франция — 1,5, Бельгия — 1,36.
Как сообщила энергетическая компания Enagas, в Испании Россия в этом году — на третьем месте после Алжира и США. Результат с января по сентябрь — эквивалент 56 490 ГВт⋅ч газа, на 48,2% больше, чем за тот же период 2022-го (38 125 ГВт⋅ч).
Поставки растут, так как не все государства ЕС имеют выход к морю и мощности по регазификации СПГ. В Испании и Бельгии они есть. Оттуда регазифицированный продукт отправляют в другие страны.
"Франция, например, не только активно закупает российский СПГ, но и продолжает эксплуатировать мирный атом, что противоречит общему вектору ЕС. Испания и Венгрия, к слову, не самые богатые в Европе, руководствуются экономическими соображениями — везти СПГ из США или Австралии значительно дороже. Несмотря на публичные заявления официальных лиц, экономика перевешивает политику", — указывает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО "Энергия Плюс".
По данным французской компании Kpler (специализируется на сборе информации о сырьевых рынках), на российский СПГ приходится 16% общего импорта ЕС. Москва тут уступает только Вашингтону.
У сжиженного газа есть важное преимущество: в отличие от трубопроводного, он не ограничен географией.
"Есть возможность перевозки морским транспортом в любую точку мира с небольшими колебаниями в себестоимости. Таким образом СПГ делает газовый рынок глобальным, как и нефтяной", — отмечает Александр Ключников, ведущий маркетолог-аналитик АО "ПТПА".
Спрос повышает и климатическая повестка. В ЕС решили снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050-му. "Зеленое лобби" убедило политиков, что водород способен заменить природный газ к 2030 году.
"В ЕС рассматривают СПГ как временный при переходе к водороду и возобновляемым источникам энергии в рамках зеленой идеологии. Но Европа не сможет использовать СПГ вместо российского трубопроводного. А прогнозируемая холодная зима и восстановление спроса в Китае, скорее всего, обернутся еще и ростом цен в глобальном масштабе", — рассуждает Вадим Петров, зампредседателя рабочей группы "Арктическая повестка" Минприроды России.
В общем, на словах — отказ от российского топлива, как традиционного, так и сжиженного, а на деле — прямо противоположное. Нынешняя заполненность европейских хранилищ (99,32%) — во многом результат активных закупок СПГ именно у Москвы. И это только начало.
"Чтобы пережить холодную зиму, странам Европы необходимо кратно нарастить поставки. Более того, в ЕС недостаточно емкостей как для хранения, так и для приема СПГ. Поиск альтернатив российскому топливу требует времени, а в морозы возможен ажиотаж, и цены взлетят. Профицита топлива Европе ожидать точно не стоит", — говорит Виталий Китайчук, заместитель руководителя финансово-технологической компании Only Bank.
По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го мировой спрос на СПГ вырастет на 16%. Прогноз основан на данных Международной группы импортеров (GIIGNL), сравнении производственных мощностей. В этом году к импортерам присоединились Германия, Филиппины, Вьетнам. Антигуа, Австралия, Кипр и Никарагуа сделают это вскоре, а несколько других стран находятся на "продвинутой стадии" развития необходимой инфраструктуры.
Для России стратегически важно расширять экспорт и производство. Сейчас у нас получают 32,5 миллиона тонн СПГ в год. В 2024-м, как предполагает госпрограмма "Развитие энергетики", этот показатель достигнет 47,3 миллиона, а к 2030 году превысит 100.