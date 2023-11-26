https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/lishnim-ne-budet-evropa-skupila-polovinu-rossiyskogo-spg-1049227083.html

Лишним не будет: Европа скупила половину российского СПГ

Лишним не будет: Европа скупила половину российского СПГ

В ЕС намерены отказаться от ископаемого топлива из России уже в 2027-м, но, похоже, дальше слов дело не пойдет. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T10:11+0300

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Пока, во всяком случае, европейцы бьют рекорды по закупкам. Почему громкие заявления и зашкаливающая русофобия не мешают наращивать поставки для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.И те и другиеСтраны ЕС, в том числе ярые союзники Украины — Эстония и Литва, приобрели в этом году российского сжиженного природного газа на 6,1 миллиарда евро, сообщает Telegraph со ссылкой на Евростат.По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022-м поставки достигли исторического максимума — 16,7 миллиарда кубометров. В 2021-м было 12,3.Испания и Бельгия — самые крупные клиенты России в Европейском союзе. По подсчетам Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), там закупки подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом. С января по октябрь Мадрид приобрел 5,21 миллиарда кубов, Брюссель — 3,14. В топе также Франция.Доля российского импорта СПГ в Испании — 26,5%, в Бельгии — 37,2.Забыли о политикеПо сведениям статистической службы ЕС, Испания заплатила Москве 1,8 миллиарда евро, Франция — 1,5, Бельгия — 1,36.Как сообщила энергетическая компания Enagas, в Испании Россия в этом году — на третьем месте после Алжира и США. Результат с января по сентябрь — эквивалент 56 490 ГВт⋅ч газа, на 48,2% больше, чем за тот же период 2022-го (38 125 ГВт⋅ч).Поставки растут, так как не все государства ЕС имеют выход к морю и мощности по регазификации СПГ. В Испании и Бельгии они есть. Оттуда регазифицированный продукт отправляют в другие страны."Франция, например, не только активно закупает российский СПГ, но и продолжает эксплуатировать мирный атом, что противоречит общему вектору ЕС. Испания и Венгрия, к слову, не самые богатые в Европе, руководствуются экономическими соображениями — везти СПГ из США или Австралии значительно дороже. Несмотря на публичные заявления официальных лиц, экономика перевешивает политику", — указывает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО "Энергия Плюс".По данным французской компании Kpler (специализируется на сборе информации о сырьевых рынках), на российский СПГ приходится 16% общего импорта ЕС. Москва тут уступает только Вашингтону.Поставили не на тоУ сжиженного газа есть важное преимущество: в отличие от трубопроводного, он не ограничен географией."Есть возможность перевозки морским транспортом в любую точку мира с небольшими колебаниями в себестоимости. Таким образом СПГ делает газовый рынок глобальным, как и нефтяной", — отмечает Александр Ключников, ведущий маркетолог-аналитик АО "ПТПА".Спрос повышает и климатическая повестка. В ЕС решили снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050-му. "Зеленое лобби" убедило политиков, что водород способен заменить природный газ к 2030 году."В ЕС рассматривают СПГ как временный при переходе к водороду и возобновляемым источникам энергии в рамках зеленой идеологии. Но Европа не сможет использовать СПГ вместо российского трубопроводного. А прогнозируемая холодная зима и восстановление спроса в Китае, скорее всего, обернутся еще и ростом цен в глобальном масштабе", — рассуждает Вадим Петров, зампредседателя рабочей группы "Арктическая повестка" Минприроды России.Растущий спросВ общем, на словах — отказ от российского топлива, как традиционного, так и сжиженного, а на деле — прямо противоположное. Нынешняя заполненность европейских хранилищ (99,32%) — во многом результат активных закупок СПГ именно у Москвы. И это только начало."Чтобы пережить холодную зиму, странам Европы необходимо кратно нарастить поставки. Более того, в ЕС недостаточно емкостей как для хранения, так и для приема СПГ. Поиск альтернатив российскому топливу требует времени, а в морозы возможен ажиотаж, и цены взлетят. Профицита топлива Европе ожидать точно не стоит", — говорит Виталий Китайчук, заместитель руководителя финансово-технологической компании Only Bank.По оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го мировой спрос на СПГ вырастет на 16%. Прогноз основан на данных Международной группы импортеров (GIIGNL), сравнении производственных мощностей. В этом году к импортерам присоединились Германия, Филиппины, Вьетнам. Антигуа, Австралия, Кипр и Никарагуа сделают это вскоре, а несколько других стран находятся на "продвинутой стадии" развития необходимой инфраструктуры.Для России стратегически важно расширять экспорт и производство. Сейчас у нас получают 32,5 миллиона тонн СПГ в год. В 2024-м, как предполагает госпрограмма "Развитие энергетики", этот показатель достигнет 47,3 миллиона, а к 2030 году превысит 100.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/evropa-gotovitsya-k-zemle-1049044426.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/polmilliarda-chtoby-raskolot-ameriku-nadvoe-1048177656.html

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