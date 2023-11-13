https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/evropa-gotovitsya-k-zemle-1049044426.html

Европа "готовится к земле"

Европа "готовится к земле"

Зима подкралась незаметно — и вызвала панику в Евросоюзе. Спасибо боксеру Кличко за удачную формулировку: сегодняшняя Европа действительно готовится к сезону... 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T15:10+0300

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"Зима двух войн" – так называет грядущие три месяца европейское издание Politico. Пропаганда поясняет европейцам, что они будут голодать и холодать из-за того, что за тысячи километров от них русские освобождают Купянск, а ЦАХАЛ обстреливает сектор Газа, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Главный страх европейского истеблишмента заключается сегодня в том, что арабские страны, возмущенные массовыми убийствами в секторе Газа, перекроют нефть европейским союзникам Израиля. Второй ужасный сценарий — это если в разгорающийся конфликт втянется Иран и перекроет Ормузский пролив, по которому идут танкеры с нефтью и сжиженным газом. И в том и в другом случае цены на углеводороды взлетят до небес и ЕС действительно придется "готовиться к земле".Впрочем, если этого не случится, зима все равно легкой не будет. Просто европейские лидеры будут утешать обнищавших избирателей тем, что все могло бы быть гораздо хуже.Уже сейчас руководство ЕС заверяет подданных, что держит руку на пульсе, приготовилось ко всем неурядицам и следующая зима будет полегче, чем предыдущая. Каковы же секреты "устойчивости" европейской экономики? Оказывается, там научились меньше потреблять.Домохозяйства как не в себе экономили на отоплении — потому что приходившие счета было невозможно оплачивать. В Греции, например, половина домохозяйств заявила, что не может платить за коммуналку. Как результат, массово гибли самые незащищенные и бедные люди. Журнал The Economist уведомил нас, что от переохлаждения зимой 2022-2023 годов в Европе скончалось больше пенсионеров, чем предыдущей зимой — от коронавируса. Так и пишут: "дорогое электричество убило больше европейцев, чем ковид".Массовая бедность, болезни, преждевременные смерти, расцвет фриганства (это когда люди ищут еду на помойках) — вот что кроется за удивительной формулировкой наших бывших партнеров "Европа стала меньше потреблять". Пациент стал меньше есть и сбросил вес. Правда, в процессе он умер, но это неважно.Английские газеты учат читателей, как не есть с шести вечера до девяти утра. Французская НПО указывает, что 48% французских родителей экономят на еде, чтобы накормить своих детей. Фонд европейских прогрессивных исследований предлагает в качестве решения проблемы переходить на "растительную диету" (plant-based diet). В переводе на нормальный язык это означает диета из картошки и капусты — именно на ней сидело население веймарской Германии, пока не оголодало настолько, что выбрало себе Гитлера и ломанулось на восток.Вот это и есть итоги предыдущей зимы в Европе. Страны, кичившиеся своей "исключительностью", помаленьку превращаются в бомжатник, где шныряют крысы и лютуют клопы. А ведь прошлая зима была, по европейским меркам, рекордно теплой.Несмотря на то что все затянули пояса на последнюю дырочку, "цены на газ упрямо не желают опускаться", констатирует Politico. Выходит, что этой зимой "европейцам грозят взлеты цен на электроэнергию и новое замедление промышленности, когда счета станут неподъемными".Специальные эксперты советуют правительствам еще больше снижать спрос на углеводороды и электричество и ни в коем случае не субсидировать промпроизводство — а то, мол, цены взлетят еще больше. То есть Европу ждет новый виток деиндустриализации. Что ж, в добрый путь.Бог знает, за что их там держат американские хозяева, но по приказу из Белого дома европейские лидеры готовы заморить собственное население голодом и холодом. Это же европейцы реализовали двенадцать пакетов антироссийских санкций — помнится, в последнем пакете были гвозди и швейные иглы. Это же европейцы отнимают у русских их сбережения и недвижимость, автомобили и драгоценности. Это же европейцы позволили американцам взорвать "Северные потоки" и даже не пикнули в знак протеста. Это же европейцы шлют танки и оружие на Украину, чтобы убивать русских солдат.Ну что ж, получите, что заказывали. Вы хотели разорвать отношения с Россией? Пожалуйста. Россия от этого не обеднела. У нас очень хорошие экономические показатели, можем пояснить на карточках. Ну а как вам живется при разорванных-то связях?А тут еще по указке Вашингтона европейские правительства подрядились поддерживать Израиль. Но миллионы людей, живущих в Европе, против этого, они выступают за Палестину. Поэтому многотысячные митинги, акции протеста, погромы. Так недалеко и до очередной волны терроризма в европейских городах. И опять-таки европейские элиты все это сделали сами.Короче, лучший способ нормально переживать зимы для европейцев — это что-то уже сделать со своими элитами. Помаленьку люди начинают это понимать. Успехи "Альтернативы для Германии", предвыборное избиение Украины в Польше, победа Фицо в Словакии — все это свидетельствует о том, что народные массы начинают выталкивать наверх политиков, работающих на них, а не на Вашингтон. Процесс этот небыстрый, но он явно пошел. Еще одна трудная зима может сильно помочь европейцам в осознании необходимости перемен. Ведь генерал Мороз всегда сражается за Россию.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/bolee-60-rossiyan-evakuirovali-iz-sektora-gaza-1049023332.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/arabskie-strany-nazvali-usloviya-mira-s-izrailem-1049021431.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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колумнисты, россия, европа, палестина, израиль, украина