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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного затока холода с Арктики. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T19:45+0300
2023-11-26T19:45+0300
2023-11-26T20:03+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. В понедельник 27 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах снег, в предгорьях - дождь с мокрым снегом.Атмосферное давление – пониженноеВетер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 ноября
19:45 26.11.2023 (обновлено: 20:03 26.11.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного затока холода с Арктики.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. В понедельник 27 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах снег, в предгорьях - дождь с мокрым снегом.
Атмосферное давление – пониженное
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.