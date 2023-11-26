https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-noyabrya-1049229711.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием активного затока холода с Арктики. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. В понедельник 27 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах снег, в предгорьях - дождь с мокрым снегом.Атмосферное давление – пониженноеВетер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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