https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/voennye-presekli-ataku-bespilotnikov-vsu-na-chetyre-rossiyskikh-regiona-1049227334.html
Военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на четыре российских региона
Военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на четыре российских региона
С полуночи 26 ноября украинские войска пытались ударить по объектам на российской территории с помощью 20 дронов. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T09:00+0300
2023-11-26T09:00+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны утром в воскресенье, 26 ноября, пресекли попытки Украины атаковать российские регионы с помощью дронов. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ранее ночью, в 04:46, Минобороны сообщало о еще одной попытке ВСУ ударить по российским объектам в этих регионах. Все 11 БПЛА были уничтожены. По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов летела в столицу. В московских аэропортах задержали и отменили часть рейсов. Пять беспилотников были перехвачены на территории Подмосковья, зафиксировано три случая повреждения зданий обломками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В Тульской области были сбиты два дрона, по заявлению губернатора, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь. В Калужской и Брянской областях, по предварительным данным, пострадавших нет.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/otrazhena-ataka-17-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1048959652.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на четыре российских региона
09:00 26.11.2023 (обновлено: 09:01 26.11.2023)
С полуночи 26 ноября украинские войска пытались ударить по объектам на российской территории с помощью 20 дронов.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны утром в воскресенье, 26 ноября, пресекли попытки Украины атаковать российские регионы с помощью дронов. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
Ранее ночью, в 04:46, Минобороны сообщало о еще одной попытке ВСУ ударить по российским объектам в этих регионах. Все 11 БПЛА были уничтожены. По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов летела в столицу. В московских аэропортах задержали и отменили часть рейсов.
Пять беспилотников были перехвачены на территории Подмосковья, зафиксировано три случая повреждения зданий обломками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В Тульской области были сбиты два дрона, по заявлению губернатора, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
В Калужской и Брянской областях, по предварительным данным, пострадавших нет.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.