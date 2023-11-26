https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/voennye-presekli-ataku-bespilotnikov-vsu-na-chetyre-rossiyskikh-regiona-1049227334.html

Военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на четыре российских региона

Военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на четыре российских региона

С полуночи 26 ноября украинские войска пытались ударить по объектам на российской территории с помощью 20 дронов. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны утром в воскресенье, 26 ноября, пресекли попытки Украины атаковать российские регионы с помощью дронов. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ранее ночью, в 04:46, Минобороны сообщало о еще одной попытке ВСУ ударить по российским объектам в этих регионах. Все 11 БПЛА были уничтожены. По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов летела в столицу. В московских аэропортах задержали и отменили часть рейсов. Пять беспилотников были перехвачены на территории Подмосковья, зафиксировано три случая повреждения зданий обломками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В Тульской области были сбиты два дрона, по заявлению губернатора, один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь. В Калужской и Брянской областях, по предварительным данным, пострадавших нет.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/otrazhena-ataka-17-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1048959652.html

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