https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/azhd-povrezhdeniya-na-zheleznoy-doroge-ne-vyyavleny-1049237514.html
АЖД: повреждения на железной дороге не выявлены
АЖД: повреждения на железной дороге не выявлены
В акватории Гагры с ночи бушует семибалльный шторм, который причинил ущерб постройкам на берегу. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T13:37+0300
2023-11-27T13:37+0300
2023-11-27T13:37+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Повреждения на железной дороге в Гагрском районе пока не выявлены, сообщает пресс-служба АЖД.Уточняется, что железнодорожное движение в Абхазии частично приостановлено из-за того, что в Сочи было подмыто полотно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/okolo-50-poezdov-na-kubani-zaderzhivayutsya-iz-za-posledstviy-nepogody-1049234014.html
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район
АЖД: повреждения на железной дороге не выявлены
В акватории Гагры с ночи бушует семибалльный шторм, который причинил ущерб постройкам на берегу.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Повреждения на железной дороге в Гагрском районе пока не выявлены, сообщает
пресс-служба АЖД.
В Гудаутском районе вблизи станции Псырдзха на рельсы упало дерево, путь уже расчищен. Службы предприятия продолжают осмотр полотна в оперативном режиме.
Уточняется, что железнодорожное движение в Абхазии частично приостановлено из-за того, что в Сочи было подмыто полотно.