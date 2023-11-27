https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/azhd-povrezhdeniya-na-zheleznoy-doroge-ne-vyyavleny-1049237514.html

АЖД: повреждения на железной дороге не выявлены

АЖД: повреждения на железной дороге не выявлены

В акватории Гагры с ночи бушует семибалльный шторм, который причинил ущерб постройкам на берегу. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T13:37+0300

2023-11-27T13:37+0300

2023-11-27T13:37+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Повреждения на железной дороге в Гагрском районе пока не выявлены, сообщает пресс-служба АЖД.Уточняется, что железнодорожное движение в Абхазии частично приостановлено из-за того, что в Сочи было подмыто полотно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/okolo-50-poezdov-na-kubani-zaderzhivayutsya-iz-za-posledstviy-nepogody-1049234014.html

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