https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/okolo-50-poezdov-na-kubani-zaderzhivayutsya-iz-za-posledstviy-nepogody-1049234014.html
Около 50 поездов на Кубани задерживаются из-за последствий непогоды
Около 50 поездов на Кубани задерживаются из-за последствий непогоды
Шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продолжает... 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T10:22+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за последствий непогоды, сообщает пресс-служба РЖД."26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская", - говорится в сообщении.Создан оперативный штаб, для ликвидации последствий стихии привлечены около 150 человек. Они уже приступили к работе, которая осложняется тем, что шторм все еще продолжается. Шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадал Крым - 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества, мобильный интернет работает с перебоями, около ста человек в Евпатории эвакуированы, семь человек пострадали, двое из них госпитализированы. На Кубани экстремальные погодные условия также привели к сбоям в режиме работы аэропорта, сходу селей, падению деревьев и металлоконструкций, из-за чего пострадали пять человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/shtorm-vybrosil-korabl-pod-flagom-beliza-na-mel-v-rayone-anapy-1049233517.html
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Около 50 поездов на Кубани задерживаются из-за последствий непогоды
10:22 27.11.2023 (обновлено: 11:10 27.11.2023)
Шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продолжает действовать, синоптики прогнозируют ливень с грозой и ураганный ветер.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за последствий непогоды, сообщает
пресс-служба РЖД.
Уточняется, что пассажиры обеспечены питанием и водой, в вагонах поддерживается комфортная температура.
"26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская", - говорится в сообщении.
Создан оперативный штаб, для ликвидации последствий стихии привлечены около 150 человек. Они уже приступили к работе, которая осложняется тем, что шторм все еще продолжается.
Шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадал Крым - 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества, мобильный интернет работает с перебоями, около ста человек в Евпатории эвакуированы, семь человек пострадали, двое из них госпитализированы.
На Кубани экстремальные погодные условия также привели к сбоям в режиме работы аэропорта, сходу селей, падению деревьев и металлоконструкций, из-за чего пострадали пять человек.