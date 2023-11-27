https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-gagre-i-sukhume-podtopilo-iz-za-shtorma-1049234765.html

Дома в Гагре и Сухуме подтопило из-за шторма

Дома в Гагре и Сухуме подтопило из-за шторма

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула... 27.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате шторма подтопило частные домовладения в Гагре и большинство туристических объектов на побережье, рассказал Sputnik первый замглавы администрации района Адамур Цишба.По его словам, делать выводы о том, какой ущерб нанес шторм жителям Гагры, пока рано.В МЧС республики также уточнили, что волны заливают насосные и трансформаторные подстанции в Гагре, центральный водовод города. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления.Спасатели и коммунальщики также работают в микрорайоне Маяк в Сухуме. Там подтопило первые этажи двух домов, один из которых нежилой, рассказал замначальника департамента столичного ЖКХ Руслан Авидзба. Два человека были эвакуированы из зоны подтопления. Сейчас сотрудники МЧС совместно с коммунальными службами пытаются отсечь дальнейшее поступление воды в дома. Работы осложняются продолжающимся семибалльным штормом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-obryva-elektroperedach-1049233871.html

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