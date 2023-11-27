https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-pribrezhnoy-zone-podtopilo-v-alakhadzy-1049238326.html

Дома в прибрежной зоне подтопило в Алахадзы

Дома в прибрежной зоне подтопило в Алахадзы

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T15:04+0300

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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Дома, расположенные на первой береговой линии в селе Алахадзы, были подтоплены в результате шторма. Об этом Sputnik сообщил замглавы администрации села Мукаил Кайшян. Кайшян добавил, что подтоплено также местное кладбище, а в цитрусовом совхозе ветер повалил несколько деревьев. Пока бушует непогода, отметил он, никакие работы по водоотведению проводиться не могут. К ним приступят после того, как шторм утихнет. Кроме того, в селе частично нет электричества. Сотрудники "Черноморэнерго" занимаются восстановлением подачи света с раннего утра понедельника. Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/shtorm-povredil-letnie-kafe-i-povalil-derevya-v-pitsunde-1049237698.html

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