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Шторм повредил летние кафе и повалил деревья в Пицунде
Шторм повредил летние кафе и повалил деревья в Пицунде
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T14:03+0300
2023-11-27T14:03+0300
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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Шторм, прошедший у берегов Пицунды в ночь с 26 на 27 ноября, повредил несколько летних кафе и линию электропередач, повалил деревья. Об этом Sputnik сообщил Sputnik инженер Управления городского хозяйства Пицунды Юрий Тарба. По наблюдениям Тарба, шторм постепенно усиливается. Было повреждено несколько летних кафе в районе Кипарисовой аллеи, подтоплены два приусадебных участка рядом с птицефабрикой. Также песком частично засыпало территорию "Курорта Пицунда"."Серьезных ЧП и обращений от граждан пока нет. К счастью, раненых и жертв в результате непогоды нет. Я сейчас нахожусь в "Курорте Пицунда", стою рядом с памятником Медее. На мой взгляд, каждая десятая волна довольно большая, но к вечеру, по прогнозу, вроде как должно распогодиться", - поделился Тарба.Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-gagre-i-sukhume-podtopilo-iz-za-shtorma-1049234765.html
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абхазия, новости, пицунда, гудаутский район
Шторм повредил летние кафе и повалил деревья в Пицунде
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Шторм, прошедший у берегов Пицунды в ночь с 26 на 27 ноября, повредил несколько летних кафе и линию электропередач, повалил деревья. Об этом Sputnik сообщил Sputnik инженер Управления городского хозяйства Пицунды Юрий Тарба.
"В черте города сильных происшествий нет, но ветер повалил несколько деревьев, которые повредили провода, вчера, примерно с 22:00 до 23:00. Упавшие деревья ликвидированы, дороги открыты. Свет периодически гаснет, но, в целом, все нормально", - сказал он.
По наблюдениям Тарба, шторм постепенно усиливается. Было повреждено несколько летних кафе в районе Кипарисовой аллеи, подтоплены два приусадебных участка рядом с птицефабрикой. Также песком частично засыпало территорию "Курорта Пицунда".
"Серьезных ЧП и обращений от граждан пока нет. К счастью, раненых и жертв в результате непогоды нет. Я сейчас нахожусь в "Курорте Пицунда", стою рядом с памятником Медее. На мой взгляд, каждая десятая волна довольно большая, но к вечеру, по прогнозу, вроде как должно распогодиться", - поделился Тарба.
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.