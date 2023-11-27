https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/shtorm-povredil-letnie-kafe-i-povalil-derevya-v-pitsunde-1049237698.html

Шторм повредил летние кафе и повалил деревья в Пицунде

Шторм повредил летние кафе и повалил деревья в Пицунде

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Шторм, прошедший у берегов Пицунды в ночь с 26 на 27 ноября, повредил несколько летних кафе и линию электропередач, повалил деревья. Об этом Sputnik сообщил Sputnik инженер Управления городского хозяйства Пицунды Юрий Тарба. По наблюдениям Тарба, шторм постепенно усиливается. Было повреждено несколько летних кафе в районе Кипарисовой аллеи, подтоплены два приусадебных участка рядом с птицефабрикой. Также песком частично засыпало территорию "Курорта Пицунда"."Серьезных ЧП и обращений от граждан пока нет. К счастью, раненых и жертв в результате непогоды нет. Я сейчас нахожусь в "Курорте Пицунда", стою рядом с памятником Медее. На мой взгляд, каждая десятая волна довольно большая, но к вечеру, по прогнозу, вроде как должно распогодиться", - поделился Тарба.Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-gagre-i-sukhume-podtopilo-iz-za-shtorma-1049234765.html

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