https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/gabelaya-rasskazal-kakoy-uscherb-stikhiya-nanesla-ochamchyrskomu-rayonu-1049235574.html

Габелая рассказал, какой ущерб стихия нанесла Очамчырскому району

Габелая рассказал, какой ущерб стихия нанесла Очамчырскому району

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и населенные пункты... 27.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сильный ветер и шторм не нанесли существенного ущерба Очамчырскому району, рассказал Sputnik замглавы администрации района Артимон Габелая. В самом городе Очамчыра большие волны выбросили на берег и проезжую часть большое количество мусора, сейчас коммунальщики ведут работу по расчистке территории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-gagre-i-sukhume-podtopilo-iz-za-shtorma-1049234765.html

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