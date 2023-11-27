https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/gabelaya-rasskazal-kakoy-uscherb-stikhiya-nanesla-ochamchyrskomu-rayonu-1049235574.html
Габелая рассказал, какой ущерб стихия нанесла Очамчырскому району
Габелая рассказал, какой ущерб стихия нанесла Очамчырскому району
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и населенные пункты... 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T12:32+0300
2023-11-27T12:32+0300
2023-11-27T12:32+0300
в абхазии
абхазия
новости
очамчыра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047014989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a2abb95a71e896782dabf2288ff58b5.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сильный ветер и шторм не нанесли существенного ущерба Очамчырскому району, рассказал Sputnik замглавы администрации района Артимон Габелая. В самом городе Очамчыра большие волны выбросили на берег и проезжую часть большое количество мусора, сейчас коммунальщики ведут работу по расчистке территории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-gagre-i-sukhume-podtopilo-iz-za-shtorma-1049234765.html
абхазия
очамчыра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047014989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c499e4fccf66b2126168f5d5bce5a632.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, очамчыра
абхазия, новости, очамчыра
Габелая рассказал, какой ущерб стихия нанесла Очамчырскому району
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и населенные пункты Краснодарского края. Затронула стихия и Гагрский район Абхазии.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сильный ветер и шторм не нанесли существенного ущерба Очамчырскому району, рассказал Sputnik замглавы администрации района Артимон Габелая.
Он добавил, что в нескольких селах порывы ветра повалили деревья, которые повредили линию электропередач. В течение дня будут проведены работы, жители района будут обеспечены электричеством.
В самом городе Очамчыра большие волны выбросили на берег и проезжую часть большое количество мусора, сейчас коммунальщики ведут работу по расчистке территории.