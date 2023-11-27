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Ликвидация последствий шторма в Сухуме и Гагре продолжится во вторник
Ликвидация последствий шторма в Сухуме и Гагре продолжится во вторник
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, ударив, в том числе, и по Гагрскому району Абхазии. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T18:52+0300
2023-11-27T18:52+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Работы по ликвидации последствий шторма в Гарском районе и Сухуме продолжатся во вторник, 28 ноября. В работах были задействованы все коммунальные службы Гагры, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства внутренних дел, но ликвидация была затруднена тем, что шторм продолжается весь день. Вода, в частности, стояла на улице Абазгаа, так как в том районе забиты все ливневые канализации. "Почистить мы можем только со стороны моря. С утра начнем, потому что шторм еще не до конца успокоился, поэтому трактор не может подъехать", - подчеркнул Цишба.Замначальника департамента ЖКХ Сухума Руслан Авидзба также рассказал, что последствия шторма в Сухуме ликвидированы не до конца. Коммунальщики вместе с сотрудниками МЧС откачали и отвели воду от затопленных домов, прорыв траншею. Кроме того, они распиливали и убирали деревья в черте города, которые упали из-за сильного ветра. Авидзба заметил, что шторм идет на спад, и завтра работы по ликвидации его последствий продолжатся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/meteorolog-rasskazala-kogda-pogoda-v-abkhazii-uluchshitsya-1049239240.html
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абхазия, новости, гагра, гагрский район, сухум
Ликвидация последствий шторма в Сухуме и Гагре продолжится во вторник
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, ударив, в том числе, и по Гагрскому району Абхазии.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Работы по ликвидации последствий шторма в Гарском районе и Сухуме продолжатся во вторник, 28 ноября.
Первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба сообщил, что вода проникла в первые этажи зданий, которые расположены в прибрежной части города.
В работах были задействованы все коммунальные службы Гагры, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства внутренних дел, но ликвидация была затруднена тем, что шторм продолжается весь день.
Вода, в частности, стояла на улице Абазгаа, так как в том районе забиты все ливневые канализации.
"Почистить мы можем только со стороны моря. С утра начнем, потому что шторм еще не до конца успокоился, поэтому трактор не может подъехать", - подчеркнул Цишба.
Замначальника департамента ЖКХ Сухума Руслан Авидзба также рассказал, что последствия шторма в Сухуме ликвидированы не до конца.
Коммунальщики вместе с сотрудниками МЧС откачали и отвели воду от затопленных домов, прорыв траншею. Кроме того, они распиливали и убирали деревья в черте города, которые упали из-за сильного ветра.
Авидзба заметил, что шторм идет на спад, и завтра работы по ликвидации его последствий продолжатся.