https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/meteorolog-rasskazala-kogda-pogoda-v-abkhazii-uluchshitsya-1049239240.html

Метеоролог рассказала, когда погода в Абхазии улучшится

Метеоролог рассказала, когда погода в Абхазии улучшится

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье Абхазии и России, причинив ущерб прибрежным строениям в Гагрском районе. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T16:42+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Метеоролог Государственного комитета Абхазии по экологии Диана Трапш в интервью Sputnik рассказала об улучшении погоды во вторник, 28 ноября. К 18:00 27 ноября метеорологи ждут прохождения холодного атмосферного фронта, ветер будет переменным, его скорость будет достигать 10-15 метров в секунду. Также возможны ливневые дожди и град, в горах снег. Волнение на море - 4-5 баллов, при прохождении атмосферного фронта и усилении ветра оно может повыситься до шести баллов. "Мы давали такой прогноз и ждали этого. Все утихнет и уляжется уже завтра. Завтра уже будет обширный антициклон, погодные условия будут соответствовать своим параметрам, то есть параметрам своих ноябрьских отметок", - сказала Трапш. Завтра, 28 ноября, температура будет достигать 6-11°C, ветер стихнет, его скорость снизится до 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-pribrezhnoy-zone-podtopilo-v-alakhadzy-1049238326.html

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