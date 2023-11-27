https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/meteorolog-rasskazala-kogda-pogoda-v-abkhazii-uluchshitsya-1049239240.html
Метеоролог рассказала, когда погода в Абхазии улучшится
Метеоролог рассказала, когда погода в Абхазии улучшится
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье Абхазии и России, причинив ущерб прибрежным строениям в Гагрском районе. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T16:42+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Метеоролог Государственного комитета Абхазии по экологии Диана Трапш в интервью Sputnik рассказала об улучшении погоды во вторник, 28 ноября. К 18:00 27 ноября метеорологи ждут прохождения холодного атмосферного фронта, ветер будет переменным, его скорость будет достигать 10-15 метров в секунду. Также возможны ливневые дожди и град, в горах снег. Волнение на море - 4-5 баллов, при прохождении атмосферного фронта и усилении ветра оно может повыситься до шести баллов. "Мы давали такой прогноз и ждали этого. Все утихнет и уляжется уже завтра. Завтра уже будет обширный антициклон, погодные условия будут соответствовать своим параметрам, то есть параметрам своих ноябрьских отметок", - сказала Трапш. Завтра, 28 ноября, температура будет достигать 6-11°C, ветер стихнет, его скорость снизится до 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-pribrezhnoy-zone-podtopilo-v-alakhadzy-1049238326.html
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абхазия, новости
Метеоролог рассказала, когда погода в Абхазии улучшится
Сильный шторм обрушился на черноморское побережье Абхазии и России, причинив ущерб прибрежным строениям в Гагрском районе.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Метеоролог Государственного комитета Абхазии по экологии Диана Трапш в интервью Sputnik рассказала об улучшении погоды во вторник, 28 ноября.
"Синоптические процессы, которые будут проходить по черноморскому побережью, таковы: сильные перепады атмосферного давления, а также большая разница температурного режима. Вчера воздух был прогрет до 20 градусов, сегодня значительное понижение - дневная температура опустилась до плюс 10 градусов", - отметила она.
К 18:00 27 ноября метеорологи ждут прохождения холодного атмосферного фронта, ветер будет переменным, его скорость будет достигать 10-15 метров в секунду. Также возможны ливневые дожди и град, в горах снег. Волнение на море - 4-5 баллов, при прохождении атмосферного фронта и усилении ветра оно может повыситься до шести баллов.
"Мы давали такой прогноз и ждали этого. Все утихнет и уляжется уже завтра. Завтра уже будет обширный антициклон, погодные условия будут соответствовать своим параметрам, то есть параметрам своих ноябрьских отметок", - сказала Трапш.
Завтра, 28 ноября, температура будет достигать 6-11°C, ветер стихнет, его скорость снизится до 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается.