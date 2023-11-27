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Ограничено судоходство в Черном море
Ограничено судоходство в Черном море
Шторм в Черном море бушует с вечера воскресенья, 26 ноября, и привел к подтоплению прибрежных территорий в Крыму, на Кубани и в Абхазии. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T11:32+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Судоходство в акватории Черного моря ограничено из-за шторма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Шторм в Черном море продолжается, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозирует усиление ветра, ливень, грозы, волны высотой до восьми метров. Возможны подъемы уровня рек, из Ейска превентивно были эвакуированы около 40 человек, чьи дома находятся под угрозой затопления. В районе Анапы село на мель судно под флагом Белиза.Серьезный ущерб непогода причинила и Крыму. Около полумиллиона крымчан остались без света, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/okolo-50-poezdov-na-kubani-zaderzhivayutsya-iz-za-posledstviy-nepogody-1049234014.html
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новости, черное море, шторм, непогода
новости, черное море, шторм, непогода
Ограничено судоходство в Черном море
11:32 27.11.2023 (обновлено: 11:33 27.11.2023)
Шторм в Черном море бушует с вечера воскресенья, 26 ноября, и привел к подтоплению прибрежных территорий в Крыму, на Кубани и в Абхазии.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Судоходство в акватории Черного моря ограничено из-за шторма, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам (Черноморского, – ред.) бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа закрыта", – говорится в сообщении.
Шторм в Черном море продолжается, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозирует усиление ветра, ливень, грозы, волны высотой до восьми метров. Возможны подъемы уровня рек, из Ейска превентивно были эвакуированы около 40 человек, чьи дома находятся под угрозой затопления. В районе Анапы село на мель судно под флагом Белиза.
Серьезный ущерб непогода причинила и Крыму. Около полумиллиона крымчан остались без света, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов.