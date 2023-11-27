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Шторм выбросил корабль под флагом Белиза на мель в районе Анапы
Шторм выбросил корабль под флагом Белиза на мель в районе Анапы
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в... 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T08:59+0300
2023-11-27T08:59+0300
2023-11-27T08:59+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сильный шторм выбросил на мель в районе Анапы сухогруз под флагом Белиза, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.Корабль "Blue Shark" загружал ячмень в порту Тамань и должен был уплыть в Египет. После получение штормового предупреждения судно перешло на якорную стоянку, но около 23:00 его сильный ветер и волны сорвали его с якорей и оно дрейфовало в сторону берега, пока не село на мель.На борту находился 21 член экипажа, граждане Египта, Сирии и Индии. Разлива нефтепродуктов в море не обнаружено.Сильнейший шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с 26 на 27 ноября. В Крыму скорость урагана достигала 144 км/ч, один человек пропал без вести, семеро пострадали. Вышла из берегов река Бельбек, в Севастополе эвакуировали жителей из затопленных домов, в результате стихийного бедствия без света остались почти полмиллиона человек.На Кубани из-за сильного ветра, который привел к падению деревьев и металлоконструкций, пострадали пять человек. Упало более 250 деревьев, из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска, на некоторых домах сорвало кровлю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/aeroport-sochi-izmenil-rezhim-raboty-iz-za-shtorma-1049232850.html
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новости, краснодарский край, крым
новости, краснодарский край, крым
Шторм выбросил корабль под флагом Белиза на мель в районе Анапы
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Сильный шторм выбросил на мель в районе Анапы сухогруз под флагом Белиза, сообщает
Федеральное агентство морского и речного транспорта.
"Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции", - говорится в сообщении.
Корабль "Blue Shark" загружал ячмень в порту Тамань и должен был уплыть в Египет. После получение штормового предупреждения судно перешло на якорную стоянку, но около 23:00 его сильный ветер и волны сорвали его с якорей и оно дрейфовало в сторону берега, пока не село на мель.
На борту находился 21 член экипажа, граждане Египта, Сирии и Индии. Разлива нефтепродуктов в море не обнаружено.
Сильнейший шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с 26 на 27 ноября. В Крыму скорость урагана достигала 144 км/ч, один человек пропал без вести, семеро пострадали. Вышла из берегов река Бельбек, в Севастополе эвакуировали жителей из затопленных домов, в результате стихийного бедствия без света остались почти полмиллиона человек.
На Кубани из-за сильного ветра, который привел к падению деревьев и металлоконструкций, пострадали пять человек. Упало более 250 деревьев, из-за угрозы подтоплений эвакуировали более 40 жителей Ейска, на некоторых домах сорвало кровлю.