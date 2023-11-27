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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T19:49+0300
2023-11-27T19:49+0300
2023-11-27T19:49+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Во вторник, 28 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Во вторник, 28 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.