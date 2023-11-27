https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/ustya-rek-v-gudautskom-rayone-raschistyat-posle-okonchaniya-shtorma-1049236967.html

Устья рек в Гудаутском районе расчистят после окончания шторма

Устья рек в Гудаутском районе расчистят после окончания шторма

Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-27T19:34+0300

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2023-11-27T19:34+0300

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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по очистке устьев рек будут проведены в Гудаутском районе после того, как шторм пройдет, рассказал Sputnik замглавы районной администрации по городскому хозяйству Виталий Агрба. Сильный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. В результате непогоды подтопило частные домовладения в Гагре и большинство туристических объектов на побережье, вода залила насосные и трансформаторные подстанции в Гагре, центральный водовод. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления. Спасатели и коммунальщики также работают в микрорайоне Маяк в Сухуме. Там подтопило первые этажи двух домов, один из которых нежилой, два человека были эвакуированы из зоны подтопления. Сейчас сотрудники МЧС совместно с коммунальными службами пытаются отсечь дальнейшее поступление воды в дома. Работы осложняются продолжающимся семибалльным штормом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/gabelaya-rasskazal-kakoy-uscherb-stikhiya-nanesla-ochamchyrskomu-rayonu-1049235574.html

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