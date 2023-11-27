https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/vosstanovleno-dvizhenie-poezdov-na-chernomorskom-poberezhe-1049238546.html
Восстановлено движение поездов на Черноморском побережье
Восстановлено движение поездов на Черноморском побережье
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за последствий непогоды. 27.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-27T15:22+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено, сообщает РЖД.Уточняется, что в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов, на участке Туапсе - Адлер отменены поездки 21 состава, маршрут еще шести сокращен.Шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Он привел к отключению напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста, падению деревьев на железнодорожные пути, подмыву одного из путей.В Абхазии повреждений железнодорожных путей пока не выявлено, движение поездов было приостановлено из-за ситуации в Сочи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/azhd-povrezhdeniya-na-zheleznoy-doroge-ne-vyyavleny-1049237514.html
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новости, ржд, железная дорога, краснодарский край, кубань
новости, ржд, железная дорога, краснодарский край, кубань
Восстановлено движение поездов на Черноморском побережье
15:22 27.11.2023 (обновлено: 15:23 27.11.2023)
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за последствий непогоды.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено, сообщает
РЖД.
"Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов, на участке Туапсе - Адлер отменены поездки 21 состава, маршрут еще шести сокращен.
Шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Он привел к отключению напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста, падению деревьев на железнодорожные пути, подмыву одного из путей.
В Абхазии повреждений железнодорожных путей пока не выявлено, движение поездов было приостановлено из-за ситуации в Сочи.