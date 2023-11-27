https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/vosstanovleno-dvizhenie-poezdov-na-chernomorskom-poberezhe-1049238546.html

Восстановлено движение поездов на Черноморском побережье

Восстановлено движение поездов на Черноморском побережье

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за последствий непогоды. 27.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено, сообщает РЖД.Уточняется, что в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов, на участке Туапсе - Адлер отменены поездки 21 состава, маршрут еще шести сокращен.Шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Он привел к отключению напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста, падению деревьев на железнодорожные пути, подмыву одного из путей.В Абхазии повреждений железнодорожных путей пока не выявлено, движение поездов было приостановлено из-за ситуации в Сочи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/azhd-povrezhdeniya-na-zheleznoy-doroge-ne-vyyavleny-1049237514.html

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