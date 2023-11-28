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"Черноморэнерго": энергоснабжение практически восстановили в Гагре
"Черноморэнерго": энергоснабжение практически восстановили в Гагре
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством МЧС, "Черноморэнерго", администраций Сухума и Гагрского района последствия разрушительной стихии... 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T17:40+0300
2023-11-28T17:40+0300
2023-11-28T18:25+0300
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Электроснабжение практически восстановлено в Гагре, за исключением двух многоквартирных домов, рассказал на совещании у Александра Анкваб начальник Гагрской РЭС Аслан Айба. Работы по устранению аварийной ситуации координировали представители руководства "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба и Рамин Зингишвили.В Гагре будет необходимо заменить несколько водонасосных агрегатов.В Сухуме, как сообщил глава столицы Беслан Эшба, незначительно пострадали несколько домовладений в микрорайоне Маяк.Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html
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гагрский район, гагра, сухум, кабмин абхазии, абхазия, разгул стихии
гагрский район, гагра, сухум, кабмин абхазии, абхазия, разгул стихии
"Черноморэнерго": энергоснабжение практически восстановили в Гагре
17:40 28.11.2023 (обновлено: 18:25 28.11.2023)
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством МЧС, "Черноморэнерго", администраций Сухума и Гагрского района последствия разрушительной стихии, произошедшей у черноморского побережья Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Электроснабжение практически восстановлено в Гагре, за исключением двух многоквартирных домов, рассказал на совещании у Александра Анкваб начальник Гагрской РЭС Аслан Айба.
Семибалльный шторм нанес ущерб прибрежной инфраструктуре Гагры и частным домовладениям, затоплены насосные и трансформаторные подстанции, нарушена система водоснабжения города, электроснабжение, в том числе в Пицунде и Алахадзы.
Работы по устранению аварийной ситуации координировали представители руководства "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба и Рамин Зингишвили.
В Гагре будет необходимо заменить несколько водонасосных агрегатов.
В Сухуме, как сообщил глава столицы Беслан Эшба, незначительно пострадали несколько домовладений в микрорайоне Маяк.
Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.