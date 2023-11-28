https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/chernomorenergo-energosnabzhenie-prakticheski-vosstanovili-v-gagre-1049252128.html

"Черноморэнерго": энергоснабжение практически восстановили в Гагре

"Черноморэнерго": энергоснабжение практически восстановили в Гагре

Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством МЧС, "Черноморэнерго", администраций Сухума и Гагрского района последствия разрушительной стихии... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T17:40+0300

2023-11-28T17:40+0300

2023-11-28T18:25+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Электроснабжение практически восстановлено в Гагре, за исключением двух многоквартирных домов, рассказал на совещании у Александра Анкваб начальник Гагрской РЭС Аслан Айба. Работы по устранению аварийной ситуации координировали представители руководства "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба и Рамин Зингишвили.В Гагре будет необходимо заменить несколько водонасосных агрегатов.В Сухуме, как сообщил глава столицы Беслан Эшба, незначительно пострадали несколько домовладений в микрорайоне Маяк.Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html

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