https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html

Около 200 человек задействовано в ликвидации последствий шторма в Гагре

Около 200 человек задействовано в ликвидации последствий шторма в Гагре

В результате шторма, обрушившегося на Гагрский район 28 ноября были подтоплены подвалы десяти многоквартирных домов, пострадали ряд коммерческих объектов и... 28.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-28T13:10+0300

2023-11-28T13:10+0300

2023-11-28T13:10+0300

в абхазии

гагрский район

гагра

разгул стихии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046808144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca1722ac5ee52fdf37de738f9d4c8abe.jpg

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по ликвидации последствий шторма в Гагре продолжаются, в них задействовано около 200 человек, рассказал первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба. По словам Цишба, из-за стихии в Гагре частично приостановлена подача электроэнергии. Света нет в многоквартирных домах, где затопило подвальные помещения. Там установлены электрощиты. "Подвалы уже все осушили, сегодня будем пробовать запускать щитки. Думаю, что к вечеру свет будет везде. Подтопило в результате шторма примерно десять многоквартирных домов", – рассказал он. Масштабы последствий обрушившейся на Гагру стихии еще предстоит подсчитать, отметил Цишба и добавил, что в основном сильно пострадала прибрежная зона, где расположены кафе и гостиницы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/likvidatsiya-posledstviy-shtorma-v-sukhume-i-gagre-prodolzhitsya-vo-vtornik-1049240125.html

гагрский район

гагра

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гагрский район, гагра, разгул стихии, абхазия