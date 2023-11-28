https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html
Около 200 человек задействовано в ликвидации последствий шторма в Гагре
Около 200 человек задействовано в ликвидации последствий шторма в Гагре
В результате шторма, обрушившегося на Гагрский район 28 ноября были подтоплены подвалы десяти многоквартирных домов, пострадали ряд коммерческих объектов и... 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T13:10+0300
2023-11-28T13:10+0300
2023-11-28T13:10+0300
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по ликвидации последствий шторма в Гагре продолжаются, в них задействовано около 200 человек, рассказал первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба. По словам Цишба, из-за стихии в Гагре частично приостановлена подача электроэнергии. Света нет в многоквартирных домах, где затопило подвальные помещения. Там установлены электрощиты. "Подвалы уже все осушили, сегодня будем пробовать запускать щитки. Думаю, что к вечеру свет будет везде. Подтопило в результате шторма примерно десять многоквартирных домов", – рассказал он. Масштабы последствий обрушившейся на Гагру стихии еще предстоит подсчитать, отметил Цишба и добавил, что в основном сильно пострадала прибрежная зона, где расположены кафе и гостиницы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/likvidatsiya-posledstviy-shtorma-v-sukhume-i-gagre-prodolzhitsya-vo-vtornik-1049240125.html
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гагрский район, гагра, разгул стихии, абхазия
гагрский район, гагра, разгул стихии, абхазия
Около 200 человек задействовано в ликвидации последствий шторма в Гагре
В результате шторма, обрушившегося на Гагрский район 28 ноября были подтоплены подвалы десяти многоквартирных домов, пострадали ряд коммерческих объектов и городская инфраструктура.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по ликвидации последствий шторма в Гагре продолжаются, в них задействовано около 200 человек, рассказал первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Примерно к 19:00 понедельника шторм стал слабее, но на море все еще большие волны. Мы продолжаем работы по очистке города. В них задействовано около 200 человек. Насосные станции затопило. Основная часть города без воды. Насосы разобрали и сейчас их просушивают", – уточнил он.
По словам Цишба, из-за стихии в Гагре частично приостановлена подача электроэнергии. Света нет в многоквартирных домах, где затопило подвальные помещения. Там установлены электрощиты.
"Подвалы уже все осушили, сегодня будем пробовать запускать щитки. Думаю, что к вечеру свет будет везде. Подтопило в результате шторма примерно десять многоквартирных домов", – рассказал он.
Масштабы последствий обрушившейся на Гагру стихии еще предстоит подсчитать, отметил Цишба и добавил, что в основном сильно пострадала прибрежная зона, где расположены кафе и гостиницы.