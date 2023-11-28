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Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 28.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-28T19:30+0300
2023-11-28T19:30+0300
2023-11-28T19:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. В среду, 29 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, днем без осадков, местами в конце дня поздним вечером возможен слабый дождь. В предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 ноября
19:30 28.11.2023 (обновлено: 19:40 28.11.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. В среду, 29 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, днем без осадков, местами в конце дня поздним вечером возможен слабый дождь. В предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.