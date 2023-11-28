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Вильфанд рассказал о причинах аномального шторма в Черном море

Вильфанд рассказал о причинах аномального шторма в Черном море

Как будет меняться погода в ближайшие дни, в эфире радио Sputnik рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 28.11.2023, Sputnik Абхазия

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Вильфанд о причинах непогоды: катастрофическая синоптическая ситуация Вильфанд о причинах непогоды: катастрофическая синоптическая ситуация

Приход циклона, который стал причиной ураганного ветра, был предсказан синоптиками, отметил в эфире радио Sputnik научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он объяснил, что происходило в атмосфере с 26 по 28 ноября."Эта катастрофическая синоптическая ситуация была предсказана за двое-трое суток. Столкновение двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разной температурой обусловили обострение фронта. <…> И произошло усиление шквалистого ветра, снег, мокрый снег, грозовая деятельность в зоне этого фронтального раздела", – сказал Роман Вильфанд.На юге России ветер слабеет, но все еще остается достаточно сильным, добавил он."После 35-40 м/с, которые были в Крыму, да, ветер ослабеет, но это в кавычках ослабеет, потому что 20-25 м/с – это все равно очень сильный ветер, а 29 ноября на Черноморском побережье прогнозируется усиление ветра до 28 м/с. <…> Сегодня и завтра в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа осадки, причем во всех трех видах: в виде дождя, снега и мокрого снега. Похолодало значительно, если в Краснодаре – на 20 градусов, то в Сочи – на 10-13 градусов", – сообщил Роман Вильфанд.Когда раньше метеорологи наблюдали подобные погодные катаклизмы, могут ли военные действия влиять на погоду, как используется искусственный интеллект в прогнозе погоды?Об этогм слушайте в подкасте.

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