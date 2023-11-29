https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/abkhazskie-i-rossiyskie-arkheologi-prodolzhili-podvodnye-issledovaniya-v-akvatorii-sukhuma-1049254613.html

Абхазские и российские археологи продолжили подводные исследования в акватории Сухума

Абхазские и российские археологи продолжили подводные исследования в акватории Сухума

Международная подводно-археологическая экспедиция проводится сотрудниками Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения... 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T18:50+0300

2023-11-29T18:50+0300

2023-11-29T19:01+0300

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Абхазские и российские археологи продолжают подводные исследования в акватории Сухума. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский. Это продолжение международной подводно-археологической экспедиции сотрудников Севастопольского государственного университета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества, которые ранее исследовали акваторию Гудауты и Нового Афона. Исследование ведется с помощью гидролокаторов, которые позволяют изучать морское дно дистанционно. По словам Лебединского, сейчас изучается район, где предположительно находились Диоскурия и Себастополис. Сейчас ученые проводят работы в районе реки Беслетка. В этом районе зафиксированы сооружения, которые представляют из себя “как стенки, так и полукруглые линии”. По словам ученого, это могут быть как портовыми линиями, так и оборонительными. “Из-за подъема уровня воды они оказались под водой. Именно этим сооружениям будет посвящено наше нынешнее исследование. Мы проведем обследование этих сооружений. К сожалению, экспедиция затруднена плохой видимостью”, - отметил Лебединский. Ранее ученые исследовали акватории Гудауты и Нового Афона. Там на глубине более 80 метров были найдены античные амфоры. Археологи предполагают, что в этом районе были кораблекрушения. Исследования в Гудауте и Новом Афоне продолжаются. Цель ученых - обнаружить собственно кораблекрушение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/takie-obstoyatelstva-lebedinskiy-o-podvodnoy-ekspeditsii-v-abkhazii--1049246404.html

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