https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/abkhazskie-i-rossiyskie-arkheologi-prodolzhili-podvodnye-issledovaniya-v-akvatorii-sukhuma-1049254613.html
Абхазские и российские археологи продолжили подводные исследования в акватории Сухума
Абхазские и российские археологи продолжили подводные исследования в акватории Сухума
Международная подводно-археологическая экспедиция проводится сотрудниками Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения... 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T18:50+0300
2023-11-29T18:50+0300
2023-11-29T19:01+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Абхазские и российские археологи продолжают подводные исследования в акватории Сухума. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский. Это продолжение международной подводно-археологической экспедиции сотрудников Севастопольского государственного университета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества, которые ранее исследовали акваторию Гудауты и Нового Афона. Исследование ведется с помощью гидролокаторов, которые позволяют изучать морское дно дистанционно. По словам Лебединского, сейчас изучается район, где предположительно находились Диоскурия и Себастополис. Сейчас ученые проводят работы в районе реки Беслетка. В этом районе зафиксированы сооружения, которые представляют из себя “как стенки, так и полукруглые линии”. По словам ученого, это могут быть как портовыми линиями, так и оборонительными. “Из-за подъема уровня воды они оказались под водой. Именно этим сооружениям будет посвящено наше нынешнее исследование. Мы проведем обследование этих сооружений. К сожалению, экспедиция затруднена плохой видимостью”, - отметил Лебединский. Ранее ученые исследовали акватории Гудауты и Нового Афона. Там на глубине более 80 метров были найдены античные амфоры. Археологи предполагают, что в этом районе были кораблекрушения. Исследования в Гудауте и Новом Афоне продолжаются. Цель ученых - обнаружить собственно кораблекрушение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/takie-obstoyatelstva-lebedinskiy-o-podvodnoy-ekspeditsii-v-abkhazii--1049246404.html
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абхазия, наука, черное море, сухум
Абхазские и российские археологи продолжили подводные исследования в акватории Сухума
18:50 29.11.2023 (обновлено: 19:01 29.11.2023)
Международная подводно-археологическая экспедиция проводится сотрудниками Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Абхазские и российские археологи продолжают подводные исследования в акватории Сухума. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.
Это продолжение международной подводно-археологической экспедиции сотрудников Севастопольского государственного университета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества, которые ранее исследовали акваторию Гудауты и Нового Афона.
Исследование ведется с помощью гидролокаторов, которые позволяют изучать морское дно дистанционно.
По словам Лебединского, сейчас изучается район, где предположительно находились Диоскурия и Себастополис.
“Этот район очень интересен с точки зрения подводно-археологических исследований. В первую очередь, это был порт. Соответственно это был район активного мореплавания. Активное мореплавание предусматривает затонувшие корабли, остатки портовых сооружений. Соответственно работа чрезвычайно перспективная. Более того, как мы знаем, на берегу находятся более поздние объекты, которые частично погружены под воду. Были уникальные находки, сделанные ранее. Это, например, античная мраморная стела, которая хранится в Абхазском государственном музее, которая как раз указывает наличие в этом регионе крупного античного города”, - пояснил Лебединский.
Сейчас ученые проводят работы в районе реки Беслетка. В этом районе зафиксированы сооружения, которые представляют из себя “как стенки, так и полукруглые линии”.
По словам ученого, это могут быть как портовыми линиями, так и оборонительными.
“Из-за подъема уровня воды они оказались под водой. Именно этим сооружениям будет посвящено наше нынешнее исследование. Мы проведем обследование этих сооружений. К сожалению, экспедиция затруднена плохой видимостью”, - отметил Лебединский.
Ранее ученые исследовали акватории Гудауты и Нового Афона. Там на глубине более 80 метров были найдены античные амфоры. Археологи предполагают, что в этом районе были кораблекрушения. Исследования в Гудауте и Новом Афоне продолжаются. Цель ученых - обнаружить собственно кораблекрушение.