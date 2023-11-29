https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/desyatki-sosen-postradali-v-rezultate-shtorma-v-pitsunde-1049268161.html

Десятки сосен пострадали в результате шторма в Пицунде

Десятки сосен пострадали в результате шторма в Пицунде

Сосны эффективно справляются с задачей по укреплению почвы и защите от наводнений. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T20:35+0300

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пицундо-мюссерский заповедник

разгул стихии

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Около 30 сосен пострадало в результате шторма в Пицунде, рассказала корреспонденту Sputnik замдиректора по науке Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.По словам Лободы, серьезный ущерб стихия нанесла также краснокнижной панкрации. Место, где произрастает это редкое растение, наполовину обвалилось в результате удара волн. Луковицы панкрации сейчас висят в воздухе, держась за почву оставшимися корнями.Сотрудники Пицунда-Мюссерского заповедника рассматривают методики пересадки луковиц на новых участках для сохранения популяции, подчеркнула Лобода.Что касается сосен, чья корневая система оголилась из-за потоков воды, с ними ситуация сложнее."Мероприятия по спасению единичных сосен никогда не проводились. Это должна быть комплексная работа. Вероятно, можно будет попробовать спасти их габионами – это такие подпорные стенки из сетки, которые заполняются камнями. Этот вопрос еще нужно разрабатывать специалистами в этой области", – сказала она.Лобода объяснила, что сосны, ко всему прочему, эффективно справляются с задачей по укреплению почвы и защите от наводнений. Для их сохранения, уверена она, необходимо провести берегоукрепительные работы на территории заповедника.Морские волны во время шторма 26 и 27 ноября зашли в глубь сосновой рощи в среднем на 15-20 метров. Почти весь подлесок засыпан песком. В меньшей степени пострадал берег у въезда в Пицунду, где произрастает самшит. Также произошли обвалы на берегу в районе Кипарисовой аллеи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/meteorolog-rasskazala-kogda-pogoda-v-abkhazii-uluchshitsya-1049239240.html

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абхазия, пицунда, гагрский район, пицундо-мюссерский заповедник, разгул стихии