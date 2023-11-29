Десятки сосен пострадали в результате шторма в Пицунде
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Сосны эффективно справляются с задачей по укреплению почвы и защите от наводнений.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Около 30 сосен пострадало в результате шторма в Пицунде, рассказала корреспонденту Sputnik замдиректора по науке Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.
"Самый мощной удар стихии пришелся на побережье, где произрастает пицундская сосна – это северо-западная сторона Пицундского мыса. По нашим примерным данным, упало пять взрослых деревьев, которым по 80-100 лет, примерно еще у пяти деревьев подмыло корневую систему. Они в ближайшие время тоже точно упадут. Погибло около 20 молодых сосен, на которые мы возлагали большие надежды в контексте укрепления берега самой природой", – отметила она.
По словам Лободы, серьезный ущерб стихия нанесла также краснокнижной панкрации. Место, где произрастает это редкое растение, наполовину обвалилось в результате удара волн. Луковицы панкрации сейчас висят в воздухе, держась за почву оставшимися корнями.
27 ноября, 16:42
Сотрудники Пицунда-Мюссерского заповедника рассматривают методики пересадки луковиц на новых участках для сохранения популяции, подчеркнула Лобода.
Что касается сосен, чья корневая система оголилась из-за потоков воды, с ними ситуация сложнее.
"Мероприятия по спасению единичных сосен никогда не проводились. Это должна быть комплексная работа. Вероятно, можно будет попробовать спасти их габионами – это такие подпорные стенки из сетки, которые заполняются камнями. Этот вопрос еще нужно разрабатывать специалистами в этой области", – сказала она.
Лобода объяснила, что сосны, ко всему прочему, эффективно справляются с задачей по укреплению почвы и защите от наводнений. Для их сохранения, уверена она, необходимо провести берегоукрепительные работы на территории заповедника.
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
2/8
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
3/8
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
4/8
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
5/8
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
6/8
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
7/8
© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
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© Foto / Пицундо-Мюссерский заповедник
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
Морские волны во время шторма 26 и 27 ноября зашли в глубь сосновой рощи в среднем на 15-20 метров. Почти весь подлесок засыпан песком. В меньшей степени пострадал берег у въезда в Пицунду, где произрастает самшит. Также произошли обвалы на берегу в районе Кипарисовой аллеи.