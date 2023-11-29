https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/dostavka-vody-naseleniyu-organizovana-v-gagre-1049267208.html

Доставка воды населению организована в Гагре

Доставка воды населению организована в Гагре

Из-за подтопления насосных станций штормом жители Гагры остаются без подачи воды с вечера 26 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T12:35+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Доставка воды населению организована в Гагре, рассказал Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава.Бигвава уточнил, что в доставке воды населению задействовано четыре единицы техники – водовозы "Спецавтохозяйства", администраций сел Алахадзы и Лдзаа, пожарная машина МЧС Гагрского района. Он также добавил, что периодически возникают проблемы с тем, что некоторые жители просят заполнить водой их баки емкостью до пяти тонн, но сделать этого не удается, так как необходимо равномерно распределить воду во всех населенных пунктах, где ее нет после шторма. Информация о том, что в Гагре организована доставка воды населению, опубликована в социальных сетях, отметил Бигвава и добавил, что в сутки к нему поступает около 250 звонков от жителей района с просьбой обеспечить их водой. В день водовозы выезжают на места около 200 раз в общей сложности. Бигвава также уточнил, после шторма вся городская часть Гагры осталась без воды. Волны засыпали песком и камнями насосные станции, расположенные в прибрежной зоне, и затопили их. "Проблемы там серьезные. Только на расчистку насосных станций ушли сутки. Засыпало песком в высоту около трех-четырех метров. После расчистки агрегаты были разобраны и сейчас они на стадии просушивания", – сказал Бигвава. По имеющейся у него информации, на восстановление подачи воды в Гагре понадобится еще несколько дней, если не возникнет других проблем с оборудованием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/energosnabzhenie-vosstanovleno-v-gagrskom-rayone-posle-shtorma-1049263677.html

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