https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/dostavka-vody-naseleniyu-organizovana-v-gagre-1049267208.html
Доставка воды населению организована в Гагре
Доставка воды населению организована в Гагре
Из-за подтопления насосных станций штормом жители Гагры остаются без подачи воды с вечера 26 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T12:35+0300
2023-11-29T12:35+0300
2023-11-29T13:41+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Доставка воды населению организована в Гагре, рассказал Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава.Бигвава уточнил, что в доставке воды населению задействовано четыре единицы техники – водовозы "Спецавтохозяйства", администраций сел Алахадзы и Лдзаа, пожарная машина МЧС Гагрского района. Он также добавил, что периодически возникают проблемы с тем, что некоторые жители просят заполнить водой их баки емкостью до пяти тонн, но сделать этого не удается, так как необходимо равномерно распределить воду во всех населенных пунктах, где ее нет после шторма. Информация о том, что в Гагре организована доставка воды населению, опубликована в социальных сетях, отметил Бигвава и добавил, что в сутки к нему поступает около 250 звонков от жителей района с просьбой обеспечить их водой. В день водовозы выезжают на места около 200 раз в общей сложности. Бигвава также уточнил, после шторма вся городская часть Гагры осталась без воды. Волны засыпали песком и камнями насосные станции, расположенные в прибрежной зоне, и затопили их. "Проблемы там серьезные. Только на расчистку насосных станций ушли сутки. Засыпало песком в высоту около трех-четырех метров. После расчистки агрегаты были разобраны и сейчас они на стадии просушивания", – сказал Бигвава. По имеющейся у него информации, на восстановление подачи воды в Гагре понадобится еще несколько дней, если не возникнет других проблем с оборудованием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/energosnabzhenie-vosstanovleno-v-gagrskom-rayone-posle-shtorma-1049263677.html
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абхазия, гагрский район, гагра, водоснабжение
Доставка воды населению организована в Гагре
12:35 29.11.2023 (обновлено: 13:41 29.11.2023)
Из-за подтопления насосных станций штормом жители Гагры остаются без подачи воды с вечера 26 ноября.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Доставка воды населению организована в Гагре, рассказал Sputnik директор МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава.
"Помимо того, что мы доставляем воду в микрорайоны, например, в такие как Кемпинг, поступает очень много звонков из частного сектора. К сожалению, удовлетворить все заявки не удается ввиду большого количество обращений. Условно говоря, из 100 заявителей получается доставить к 90. Не обходится без возмущений, но мы работаем по мере своих сил, по максимуму и до поздней ночи", –отметил он.
Бигвава уточнил, что в доставке воды населению задействовано четыре единицы техники – водовозы "Спецавтохозяйства", администраций сел Алахадзы и Лдзаа, пожарная машина МЧС Гагрского района.
Он также добавил, что периодически возникают проблемы с тем, что некоторые жители просят заполнить водой их баки емкостью до пяти тонн, но сделать этого не удается, так как необходимо равномерно распределить воду во всех населенных пунктах, где ее нет после шторма.
"Так не получается. У меня водовоз вмещает четыре тонны и мы развозим по тонне для того чтобы охватить как можно больше людей. Нельзя думать только о себе – нужно помнить и о соседях", – сказал он.
Информация о том, что в Гагре организована доставка воды населению, опубликована в социальных сетях, отметил Бигвава и добавил, что в сутки к нему поступает около 250 звонков от жителей района с просьбой обеспечить их водой.
В день водовозы выезжают на места около 200 раз в общей сложности.
Бигвава также уточнил, после шторма вся городская часть Гагры осталась без воды. Волны засыпали песком и камнями насосные станции, расположенные в прибрежной зоне, и затопили их.
"Проблемы там серьезные. Только на расчистку насосных станций ушли сутки. Засыпало песком в высоту около трех-четырех метров. После расчистки агрегаты были разобраны и сейчас они на стадии просушивания", – сказал Бигвава.
По имеющейся у него информации, на восстановление подачи воды в Гагре понадобится еще несколько дней, если не возникнет других проблем с оборудованием.