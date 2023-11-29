https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/energosnabzhenie-vosstanovleno-v-gagrskom-rayone-posle-shtorma-1049263677.html
Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма
Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма
Сильный шторм обрушился на Гагрский район Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T11:50+0300
2023-11-29T11:50+0300
2023-11-29T12:38+0300
в абхазии
разгул стихии
абхазия
гагрский район
электроснабжение
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма, рассказал начальник Гагрской РЭС Аслан Айба. Айба уточнил, что из-за подтопления ни один трансформатор не вышел из строя. Проблем удалось избежать благодаря тому, что подача электричества в Гагре была приостановлена перед тем, как разбушевалась стихия. При этом, добавил он, продолжаются работы по замене некоторых поврежденных ветром столбов и ликвидации упавших деревьев. Семибалльный шторм нанес ущерб прибрежной инфраструктуре Гагры и частным домовладениям с 26 по 27 ноября. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством МЧС, "Черноморэнерго", администраций Сухума и Гагрского района во вторник, 28 ноября. Глава Правительства поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html
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разгул стихии, абхазия, гагрский район, электроснабжение
разгул стихии, абхазия, гагрский район, электроснабжение
Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма
11:50 29.11.2023 (обновлено: 12:38 29.11.2023)
Сильный шторм обрушился на Гагрский район Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма, рассказал начальник Гагрской РЭС Аслан Айба.
"Вчера вечером везде подали электричество. Единственное, все еще не работает насосная станция. Воду пока не могут качать. В результате шторма были подтоплены трансформаторы, дома, все подвалы были залиты водой. Местами пришлось откачивать, где-то вода ушла сама", - сказал он.
Айба уточнил, что из-за подтопления ни один трансформатор не вышел из строя. Проблем удалось избежать благодаря тому, что подача электричества в Гагре была приостановлена перед тем, как разбушевалась стихия.
При этом, добавил он, продолжаются работы по замене некоторых поврежденных ветром столбов и ликвидации упавших деревьев.
Семибалльный шторм нанес ущерб прибрежной инфраструктуре Гагры и частным домовладениям с 26 по 27 ноября.
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством МЧС, "Черноморэнерго", администраций Сухума и Гагрского района во вторник, 28 ноября. Глава Правительства поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.