https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/energosnabzhenie-vosstanovleno-v-gagrskom-rayone-posle-shtorma-1049263677.html

Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма

Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма

Сильный шторм обрушился на Гагрский район Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

разгул стихии

абхазия

гагрский район

электроснабжение

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Энергоснабжение восстановлено в Гагрском районе после шторма, рассказал начальник Гагрской РЭС Аслан Айба. Айба уточнил, что из-за подтопления ни один трансформатор не вышел из строя. Проблем удалось избежать благодаря тому, что подача электричества в Гагре была приостановлена перед тем, как разбушевалась стихия. При этом, добавил он, продолжаются работы по замене некоторых поврежденных ветром столбов и ликвидации упавших деревьев. Семибалльный шторм нанес ущерб прибрежной инфраструктуре Гагры и частным домовладениям с 26 по 27 ноября. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с руководством МЧС, "Черноморэнерго", администраций Сухума и Гагрского района во вторник, 28 ноября. Глава Правительства поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/okolo-200-chelovek-zadeystvovano-v-likvidatsii-posledstviy-shtorma-v-gagre---1049248127.html

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