https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/glavnye-itogi-kak-proshel-kurortnyy-sezon-v-abkhazii-1049268872.html

Главные итоги: как прошел курортный сезон в Абхазии

Главные итоги: как прошел курортный сезон в Абхазии

Министерство туризма Абхазии подвело итоги курортного сезона на пресс-конференции в среду 29 ноября. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T14:35+0300

2023-11-29T14:35+0300

2023-11-29T16:05+0300

абхазия

в абхазии

отдых в абхазии

туристы

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

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О том, сколько человек посетило республику с начала года, какие места пользуются особой популярностью среди отдыхающих и сколько налогов заплатила отрасль, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПоказатели в цифрахПодведение итогов замминистра туризма Астамур Барциц начал с бронирования гостиничных номеров в республике на новогодние праздники. В среднем эти показатели составляют от 30 до 60%, при этом не все гостиницы и пансионаты готовы к приему гостей в зимний период.Он добавил, что анализ работы туристических объектов показывает, что Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек. При этом в местах размещения отдохнуло порядка 300 тысяч человек, количество участников экскурсий, согласно проданным билетам, составило 936 тысяч 591 человек. Объем налоговых платежей в сфере туризма составил 742 миллиона 862 тысячи рублей.Организации и ИП, осуществляющие экскурсионную деятельность, заплатили налоги – 33,8 миллионов рублей. За аналогичный период 2022 года общий объем налоговых платежей, поступивших в государственный бюджет Абхазии от субъектов экономики (объектов размещения туристов), составил 495,6 миллиона рублей, в том числе от деятельности:Исходя из сравнения полученных данных, в 2023 году выявлено увеличение количества собираемости налогов и увеличение отчетности объектов размещения. По данным Министерства туризма Абхазии, с начала года Рицинский национальный парк посетило 572 737 человек, Новоафонскую пещеру – 385 000 тысяч человек."Также хотелось бы отметить, что мы превысили показатели времен Советского Союза, тогда в республике было около 44 тысяч койко-мест, на сегодняшний день у нас в республике 46 972 койко-места. Количество объектов размещения составляет 1052 объекта на сегодняшний день. Количество занятых в туристической отрасли составляет 26 тысяч человек", – отметил замминистра.Туристы по морю и ж/дЗаместитель министра туризма Дмитрий Зантария рассказал, что количество аттестованных экскурсоводов в Абхазии на сегодняшний день составляет 492 человека, из них гиды первой категории – 143 человека, второй категории – 42 человека, остальные – без категорий.Кроме того, он сообщил, что в сезон 2023 года, согласно данным, полученным от МЧС, в Абхазии было зарегистрировано 20 несчастных случаев с иностранными гражданами, прибывшими в Абхазию на отдых. В Сухуме и Сухумском районе – шесть случаев, в Гагре и Гагрском районе также шесть случаев, в Гудауте и Гудаутском районе – восемь случаев.В тестовом режиме до станции "Сухум" впервые начал ходить туристический поезд "Рица". В 2024 году по сообщениям службы АЖД, данный рейс будет совершаться на регулярной основе, рассказал Барциц.В 2023 году в эксплуатацию ввели 13 туристических объектов. Во время стихийного бедствия, которое произошло летом, пострадало 36 объектов, добавил замминистра, отметив, что оценить ущерб туризму от шторма двухдневной давности только предстоит.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/bolee-odnogo-milliona-chelovek-posetilo-abkhaziyu-v-2023-godu-1049263268.html

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, отдых в абхазии, туристы, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера