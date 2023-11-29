https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/kolichestvo-postradavshikh-domov-i-obektov-iz-za-shtorma-podschitali-v-sele-alakhadzy-1049275178.html

Количество пострадавших домов и объектов из-за шторма подсчитали в селе Алахадзы

Количество пострадавших домов и объектов из-за шторма подсчитали в селе Алахадзы

Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранении последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о... 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T19:45+0300

2023-11-29T19:45+0300

2023-11-29T19:45+0300

в абхазии

гагрский район

гагра

абхазия

разгул стихии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/07/1032572081_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_382f1da525451c6978a44642a4c773a7.jpg

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Подсчитано количество пострадавших в результате шторма частных домов и объектов бизнеса в селе Алахадзы, рассказал Sputnik замглавы администрации села Мукаил Кайшян. По его данным, морской водой было подтоплено 15 домовладений, пять гостевых домов, разрушено семь летних кафе и десять торговых точек. Он добавил, что завершены работы по расчистке устья рек, но остается не решенным вопрос с автомобильным переездом между улицами Туманяна и Абавяна. Там будет необходимо заменить несколько труб диаметром 800 миллиметров. Местные власти намерены самостоятельно решить этот вопрос. Мощный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/dostavka-vody-naseleniyu-organizovana-v-gagre-1049267208.html

гагрский район

гагра

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гагрский район, гагра, абхазия, разгул стихии