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Количество пострадавших домов и объектов из-за шторма подсчитали в селе Алахадзы
Количество пострадавших домов и объектов из-за шторма подсчитали в селе Алахадзы
Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранении последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о... 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T19:45+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Подсчитано количество пострадавших в результате шторма частных домов и объектов бизнеса в селе Алахадзы, рассказал Sputnik замглавы администрации села Мукаил Кайшян. По его данным, морской водой было подтоплено 15 домовладений, пять гостевых домов, разрушено семь летних кафе и десять торговых точек. Он добавил, что завершены работы по расчистке устья рек, но остается не решенным вопрос с автомобильным переездом между улицами Туманяна и Абавяна. Там будет необходимо заменить несколько труб диаметром 800 миллиметров. Местные власти намерены самостоятельно решить этот вопрос. Мощный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/dostavka-vody-naseleniyu-organizovana-v-gagre-1049267208.html
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гагрский район, гагра, абхазия, разгул стихии
гагрский район, гагра, абхазия, разгул стихии
Количество пострадавших домов и объектов из-за шторма подсчитали в селе Алахадзы
Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранении последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Подсчитано количество пострадавших в результате шторма частных домов и объектов бизнеса в селе Алахадзы, рассказал Sputnik замглавы администрации села Мукаил Кайшян.
По его данным, морской водой было подтоплено 15 домовладений, пять гостевых домов, разрушено семь летних кафе и десять торговых точек.
"Серьезного ущерба в домах жителей села удалось избежать. Люди успели поднять бытовую технику, мебель и не дать им утонуть. На сегодня нам подали пять или шесть заявлений с просьбой об оказании материальной помощи от жителей подтопленных домов", - уточнил Кайшян.
Он добавил, что завершены работы по расчистке устья рек, но остается не решенным вопрос с автомобильным переездом между улицами Туманяна и Абавяна.
Там будет необходимо заменить несколько труб диаметром 800 миллиметров. Местные власти намерены самостоятельно решить этот вопрос.
Мощный шторм обрушился на черноморское побережье в ночь с воскресенья на понедельник, 27 ноября. Сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Абхазию.