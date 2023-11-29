https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-30-noyabrya-1049274324.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T18:15+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В четверг, 30 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. В предгорьях дождь, дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии