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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T18:15+0300
2023-11-29T18:15+0300
2023-11-29T18:47+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В четверг, 30 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. В предгорьях дождь, дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 ноября
18:15 29.11.2023 (обновлено: 18:47 29.11.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В четверг, 30 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. В предгорьях дождь, дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.