https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/abesalom-kvarchiya-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-boytsov-pyatnashki-1049288983.html

Абесалом Кварчия выразил соболезнования семьям погибших бойцов "Пятнашки"

Абесалом Кварчия выразил соболезнования семьям погибших бойцов "Пятнашки"

Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставили в Абхазию сотрудники МЧС. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T20:09+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Руководитель администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия посетил траурные мероприятия по случаю гибели бойцов интербригады "Пятнашка" Шамиля Дасания и Марзакана Ачба, погибших на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба были доставлены в Абхазию во вторник, 28 ноября. Бойцов похоронили в поселке Цандрипш Гагрского района и селе в Приморское Гудаутского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/tela-dvukh-boytsov-pogibshikh-na-donbasse-privezli-v-abkhaziyu-1049249611.html

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