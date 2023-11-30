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Абесалом Кварчия выразил соболезнования семьям погибших бойцов "Пятнашки"
Абесалом Кварчия выразил соболезнования семьям погибших бойцов "Пятнашки"
Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставили в Абхазию сотрудники МЧС. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T20:09+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Руководитель администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия посетил траурные мероприятия по случаю гибели бойцов интербригады "Пятнашка" Шамиля Дасания и Марзакана Ачба, погибших на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба были доставлены в Абхазию во вторник, 28 ноября. Бойцов похоронили в поселке Цандрипш Гагрского района и селе в Приморское Гудаутского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/tela-dvukh-boytsov-pogibshikh-na-donbasse-privezli-v-abkhaziyu-1049249611.html
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абхазия, донбасс, новости
Абесалом Кварчия выразил соболезнования семьям погибших бойцов "Пятнашки"
Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставили в Абхазию сотрудники МЧС.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Руководитель администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия посетил траурные мероприятия по случаю гибели бойцов интербригады "Пятнашка" Шамиля Дасания и Марзакана Ачба, погибших на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
В прощании также приняли участие первый вице-премьер Джансух Нанба, заместитель руководителя Администрации президента Адгур Ашуба, члены правительства, руководители районных администраций, ветераны войны, родственники погибших, жители района.
Тела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба были доставлены в Абхазию во вторник, 28 ноября. Бойцов похоронили в поселке Цандрипш Гагрского района и селе в Приморское Гудаутского района.