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Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Галузиным
Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Галузиным
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года, в декабре стороны проведут встречу в 59-й раз. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T19:18+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии, глава абхазской делегации на Женевских дискуссиях Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным, сообщает Медиацентр МИД.Также на встрече был поднят вопрос о возобновлении Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты (МПРИ). Тужба подчеркнул, что через представителей ООН Абхазия передала участникам дискуссий новые предложения, которые помогут разморозить работу механизма. Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.59-й раунд Женевских дискуссий пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/videomost-moskva-sukhum-tskhinval-k-15-letiyu-zhenevskikh-diskussiy-pryamaya-translyatsiya-1048531226.html
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Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Галузиным
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года, в декабре стороны проведут встречу в 59-й раз.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии, глава абхазской делегации на Женевских дискуссиях Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным, сообщает
Медиацентр МИД.
Стороны обсудили повестку 59-го раунда Женевских дискуссий, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности и стабильности на местах, подчеркнули важность заключения Абхазией и Грузией соглашения о неприменении силы.
Также на встрече был поднят вопрос о возобновлении Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты (МПРИ). Тужба подчеркнул, что через представителей ООН Абхазия передала участникам дискуссий новые предложения, которые помогут разморозить работу механизма.
Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
59-й раунд Женевских дискуссий пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.