https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/osuzhdennykh-za-nezakonnuyu-vydachu-abkhazskogo-pasporta-osvobodili-po-amnistii-1049286489.html

Осужденных за незаконную выдачу абхазского паспорта освободили по амнистии

Осужденных за незаконную выдачу абхазского паспорта освободили по амнистии

Уголовное дело о незаконной выдаче абхазского паспорта гражданину Украины за денежное вознаграждение было возбуждено в феврале 2020 года. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T18:45+0300

2023-11-30T18:45+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Вадим Квадзба, Фатима Джения, Лолита Халваш и Гурам Квициния, признанные виновными по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта, были освобождены от наказания в соответствии с постановлением Парламента об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США обвиняемые выдали паспорт гражданину Украины Олегу Мыльцеву, который воспользовался документом при незаконном переходе государственной границы Абхазии. Суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными и приговорил к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания на Квадзба и Джения был наложен запрет на возможность занимать должности в правоохранительной системе Абхазии сроком на один год. Этим же приговором было применено постановление об амнистии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/miloserdie-po-abkhazski-kogo-kosnetsya-amnistiya-k-30-letiyu-pobedy-1048712436.html

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