https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/osuzhdennykh-za-nezakonnuyu-vydachu-abkhazskogo-pasporta-osvobodili-po-amnistii-1049286489.html
Осужденных за незаконную выдачу абхазского паспорта освободили по амнистии
Осужденных за незаконную выдачу абхазского паспорта освободили по амнистии
Уголовное дело о незаконной выдаче абхазского паспорта гражданину Украины за денежное вознаграждение было возбуждено в феврале 2020 года. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T18:45+0300
2023-11-30T18:45+0300
2023-11-30T19:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038725850_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_eb2314d1b70f84cb63db8442485c7588.jpg
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Вадим Квадзба, Фатима Джения, Лолита Халваш и Гурам Квициния, признанные виновными по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта, были освобождены от наказания в соответствии с постановлением Парламента об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США обвиняемые выдали паспорт гражданину Украины Олегу Мыльцеву, который воспользовался документом при незаконном переходе государственной границы Абхазии. Суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными и приговорил к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания на Квадзба и Джения был наложен запрет на возможность занимать должности в правоохранительной системе Абхазии сроком на один год. Этим же приговором было применено постановление об амнистии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/miloserdie-po-abkhazski-kogo-kosnetsya-amnistiya-k-30-letiyu-pobedy-1048712436.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038725850_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_2e8ca27bb58dccaf9565da18a68e04f1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Осужденных за незаконную выдачу абхазского паспорта освободили по амнистии
18:45 30.11.2023 (обновлено: 19:20 30.11.2023)
Уголовное дело о незаконной выдаче абхазского паспорта гражданину Украины за денежное вознаграждение было возбуждено в феврале 2020 года.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
Вадим Квадзба, Фатима Джения, Лолита Халваш и Гурам Квициния, признанные виновными по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта, были освобождены от наказания в соответствии с постановлением Парламента об амнистии. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Замначальника паспортного управления, полковник милиции Вадим Квадзба и старший инспектор паспортной группы по Новому Афону Фатима Джения были признанными виновными в злоупотреблении служебным положением и незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии. Халваш и Квициния обвинялись в соучастии.
За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США обвиняемые выдали паспорт гражданину Украины Олегу Мыльцеву, который воспользовался документом при незаконном переходе государственной границы Абхазии.
Суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными и приговорил к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания на Квадзба и Джения был наложен запрет на возможность занимать должности в правоохранительной системе Абхазии сроком на один год. Этим же приговором было применено постановление об амнистии.