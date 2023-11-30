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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. В пятницу, 1 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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